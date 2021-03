Con la quarta puntata di Festival si giunge al termine di questa prima gara nella gara, quella delle Nuove Proposte riservata a giovani artisti emergenti. Una categoria tra cui figura, ad un passo dall’aggiudicarsi il titolo di vincitore, anche il cantante Davide Shorty: all’anagrafe Davide Sciortino, vita amori e successo nella musica del cantante che arriva da Palermo.

Davide Sciortino in arte Davide Shorty: chi è il finalista di Sanremo

Classe 1989, 31 anni, Davide Shorty è uno dei 4 candidati a vincere la corrente edizione del Festival di Sanremo per la categoria Nuove Proposte. Il cantante palermitano, superato con successo il giudizio di pubblico, sala stampa a giuria demoscopica che hanno valutato la sua Regina, brano con cui è in gara, è pronto a strappare il titolo agli altri 3 finalisti sul palco con lui questa sera: Folcast, Wrongonyou e Gaudiano.

Da X-Factor al Festival di Sanremo

Davide Shorty inizia a muovere i primi passi nel mondo della musica agli inizi degli anni 2000, militando in numerose band per approdare poi nel 2015 in quel del noto talent televisivo, X-Factor. In quell’occasione Davide Shorty guadagna un meritato terzo posto pubblicando successivamente il suo ep Davide Shorty.

Davide Shorty e Instagram: l’ultimo post prima della finale

Attivo sui social e in particolar modo su Instagram dove vanta già un seguito pari a oltre 65mila followers e dove si descrive prima di tutto come un cantante, poi come un autore, rapper, produttore e infine “cittadino del mondo”. Il 19 febbraio scorso così scriveva parlando del suo arrivo sul palco dell’Ariston per la prima volta: “Oggi sono salito sul palco dell’Ariston per la prima volta, ho cantato la mia canzone con l’orchestra, mi sono emozionato, ho pensato a Luigi Tenco, ho sentito la sua energia fortissima“.

A poche ore dalla finale il suo ultimo post e un appello a tutti i seguaci e i fan: “Dove siamo arrivati > da dove siamo partiti. Questa sera ho bisogno di voi, alle 20:45 in punto per il Festival, la finale delle nuove proposte. Comunque vada é un sogno immenso essere qui. A dopo“.