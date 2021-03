Gaia Gozzi è senza voce, lo ha annunciato lei ai suoi fan tramite una serie di Instagram Stories. La cantante in gara tra i Big al Festival di Sanremo, ha però cercato di tranquillizzare tutti sulla sua partecipazione alla penultima serata sanremese.

Gaia Gozzi senza voce

La giovanissima cantante, vincitrice dell’ultima edizione di Amici, si è mostrata in una serie di stories, a letto e rispondendo a gesti ad una sua interlocutrice. Gaia ha fatto capire di non avere voce e di essere afona, confermandolo poi con un messaggio scritto accompagnato ad una sua foto.

Gaia ha poi fatto vedere che c’è qualcuno dello staff medico che si stava prendendo cura di lei facendole una flebo.

“Sono afonda ma andrà tutto bene, stasera si canta. Intanto mi riposo” ha scritto, e poi ancora dopo: “È tutto ok, non ho troppa voce, ma mi riprenderò. A stasera“.

Gaia Gozzi: flebo per curarla

La cantante si è poi collegata nel pomeriggio con Rtl 102.5 raccontando di essere tranquilla sulla sua esibizione prevista per la serata di venerdì. La flebo che le è stata somministrata è un mix di cortisone e soluzione fisiologica per idratare le corte vocali e far passare l’infiammazione.

Gaia ha poi salutato tutti, ringranziando per il sostegno: “Grazie per il supporto costante, queste cose capitan e stasera voglio spaccare tutto, vi voglio bene“.

Gaia e il duetto con Lous and the Yakuza

Solo poche ore prima dell’annuncio, Gaia Gozzi aveva ringraziato personalmente tutti con un video, pubblicato sulle sue stories, per il sostegno e i complimenti al suo duetto incredile insieme a Lous and the Yakuza, sulle note di Luigi Tenco Mi sono innamorato di te.

Approfondisci: