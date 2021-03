Ieri sera l’Ariston si è riempito della voci dei 26 cantanti in gara e anche di molti altri artisti venuti ad accompagnarli nella serata dedicata alle cover. Noemi, in gara al Festival di Sanremo con Glicine, ha cantato insieme a Neffa. I due sono stati i primi in ordine di apparizione, ma qualcosa è andato storto.

Neffa e Noemi a Sanremo

Prima la cronostoria di quanto accaduto: Noemi e Neffa salgono sul palco pronti per cantare uno dei più grandi successi del cantante, ma quando partono le note di Prima di andare via qualcosa non va. Neffa si mostra visibilmente in ritardo e non tenta di recuperare.

I fan, e non, cominciano a commentare sui social con più domande che risposte. I dubbi, comunque, li toglie l’esibizione di Fasma che entra in scena poco dopo per cantare La fine al fianco di Nesli. Anche per lui grossi problemi tecnici e esibizione interrotta da Amadeus che decide di prendere in mano la situazione, mandare la pubblicità, e tentare di rimettere in quadro il suo Festival. Da quel momento in poi la serata scorre liscia e incalzante e finiscono anche i problemi di audio, e meno male, in una gara canora.

Neffa spiega cosa è accaduto sul palco

Ore dopo Neffa decide di spiegare, come se ne fosse bisogno, che sì conosce la sua canzone e che sì ci sono stati problemi di audio.

Il cantante prende la parola su Instagram e in una serie di Storie spiega la sua versione: “So che in tv è sembrato che abbia sbagliato la mia canzone. Voglio dire che questa canzone l’ho cantata tante tante volte e è impossibile che la sbagli. Vi garantisco che è successo qualcosa nella trasmissione, perché io ero preciso sulla base“. “Vabbè, è stato bello comunque esserci. Mi dispiace se è sembrato che andassi storto, perché ci tenevo, anche e soprattutto per Noemi che è superbrava, a fare bene la cosa.

Vi garantisco che la stavo facendo bene, poi mi hanno detto che ero storto“, ha aggiunto ancora. Da Noemi nessun commento su quanto accaduto.