Stasera scopriremo il vincitore della categoria Nuove Proposte del 71esimo Festival di Sanremo. Su Italia 1, a 40 anni dalla sua uscita nelle sale, andrà in onda Shining – Extended edition, con 25 minuti di scene inedite. Ma cos’altro ci aspetta oggi in tv? Scopriamolo insieme leggendo tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Sarà la giornalista di Rete 4 Barbara Palombelli, volto di Stasera Italia, ad accompagnare Amadeus in questa 4ª serata del 71esimo Festival di Sanremo, insieme a Beatrice Venezi, una delle più celebri direttrici d’orchestra del panorama nazionale ed internazionale.

Stasera su Rai 1 torneranno ad esibirsi sul palco dell’Ariston i 26 big in gara. Questa volta sarà la giuria della sala stampa a votare creando quindi una nuova classifica. Scopriremo il vincitore della categoria Nuove Proposte, deciso dalla giuria demoscopica, quella della sala stampa e dal televoto. Tra gli ospiti della serata ci sarà anche il cantante Mahmood, vincitore del Festival nel 2019.

Su Rai 2 va in onda il film Valerian e la Città dei mille pianeti, psichedelico ed intergalattico viaggio tra terre aliene sconosciute, diretto da Lui Besson con Dane DeHaan e Cara Delavingne.

La vita di una coppia apparentemente perfetta, ma in realtà profondamente in crisi, viene sconvolta nel giorno del loro 5º anniversario con l’improvvisa scomparsa di lei. È questa la trama di L’amore bugiardo – Gone Girl, il film che andrà in onda questa sera su Rai 3.

I programmi in onda su Mediaset

La serata è dedicata ai misteri giudiziari e ai fatti di cronaca irrisolti con il consueto appuntamento di Quarto Grado, in onda a partire dalle 21.20 su Rete 4.

Su canale 5 va in onda la 1ª parte della miniserie televisiva con Raoul Bova Ultimo – L’occhio del falco.

Infine Italia 1 manderà in onda il capolavoro horror di Stanley Kubrick Shining nella sua nuova versione con 25 minuti di scene inedite.

Approfondisci

TUTTO SUL FESTIVAL DI SANREMO