Sabato 6 marzo: stasera su Rai 1 andrà in onda l’ultima serata del 71esimo Festival di Sanremo, alla fine della quale scopriremo chi, tra i big in gara, si aggiudicherà il titolo di vincitore della competizione canora più celebre di sempre. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

A partire dalle 20.45, su Rai 1 e in Eurovisione, andrà in onda l’ultima serata del Festival di Sanremo che decreterà il vincitore della 71esima edizione. Sul palco, insieme ad Amadeus, Fiorello e gli ospiti fissi Achille Lauro e Zlatan Ibrahimović, ci saranno Simona Ventura e Serena Rossi.

Tra gli ospiti della finale ci saranno anche Ornella Vanoni e Francesco Gabbani che duetteranno sul nuovo singolo Un sorriso dentro al pianto.

Su Rai 2 questa sera andrà in onda il film 12 Soldiers. Un’unità speciale di 12 uomini, guidata dal capitano Mitch Nelson, parte volontariamente per l’Afghanistan all’indomani degli attentati dell’11 settembre 2001 con l’intento di combattere i talebani di al-Qaida.

Su Rai 3 invece andrà in onda il film Fuori controllo a partire dalle 20.40. La vita del detective Thomas Craven viene sconvolta quando, davanti a casa, viene assassinata la figlia che camminava proprio al suo fianco.

La tragedia innesca nell’uomo un’insaziabile desiderio di vendetta.

I programmi in onda su Mediaset

A partire dalle 21.25, su Rete 4 sarà trasmesso Il Padrino – Parte II. Il film che racconta le origini di Don Vito Corleone diretto da F. F. Coppola si è aggiudicato 6 premi Oscar.

Appalti truccati e politici corrotti sono i protagonisti della commedia italiana Non si ruba a casa dei ladri dei fratelli Vanzina, in onda questa sera su Canale 5.

Infine su Italia 1 nel sabato sera, come sempre dedicato ai più piccoli, va in onda alle 19.30 The Lego Movie, alle 21.30, in prima tv, The Lego Movie 2: Una nuova avventura e in seconda serata Lego Batman – Il film.

Ottimi film anche sui canali secondari

Su La7 va in onda il celebre film di Stanley Kramer del 1967 Indovina chi viene a cena? con Spencer Tracy, Sidney Poitier e Katharine Hepburn.

Tratto dal romanzo di Stephen King, Rai 4 presenta il film L’acchiappasogni – Dream Catcher.

Anche su Rai Movie va in onda un grande classico: Papillon con Steve McQueen e Dustin Hoffman.

E per concludere su Canale 20 Mediaset andrà in onda V per Vendetta.

