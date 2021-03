Orietta Berti sbaglia il nome dei Maneskin su Instagram: l'erroraccio di Orietta Berti diventa virale

Brutto lapsus per Orietta Berti tradita probabilmente dall’emozione che in questo momento colora l’attesa per quella che sarà la quarta puntata del Festival, la penultima serata di questa 71esima particolare edizione durante la quale si scoprirà il nome del vincitore della categoria Nuove Proposte tra i cantanti Davide Shorty, Folcast, Wrongonyou e Gaudiano. Proprio Orietta Berti che ieri sera ha conquistato l’Orchestra che l’ha voluta seconda in classifica per quanto riguarda le cover, si tradisce in una storia Instagram.

Orietta Berti sbaglia il nome dei Maneskin su Instagram

Sono ore di attesa e tensione e anche tanta emozione quelle che precedono l’inizio del Festival di Sanremo giunto oggi alla sua quarta serata che andrà in onda su Rai 1 dalle 20.40.

A farla da padrona in questi momenti è Orietta Berti che ieri ha conquistato un buon punteggio da parte della giuria formata dall’Orchestra che ha giudicato in maniera positiva la sua performance: la Berti si è esibita ieri sera, serata dedicata alle cover, nell’interpretazione del grande classico di Sergio Endrigo, Io che amo solo te, insieme a La Deva.

L’erroraccio diventa virale: “Naziskin“

In queste ore Orietta Berti stava discorrendo su Instagram su alcuni duetti e collaborazione verso i quali sarebbe ben disposta ma qualcosa non torna a chi ascolta.

Un erroraccio fatale, ma ovviamente giustificabile e dietro il quale non si può intravedere alcuna cattiva intenzione. Non uno, ma ben due lapsus hanno portato in questi la Berti in cima alle ricerche sui social: parlando dei duetti che le piacerebbe fare in riferimento ai cantanti in gara con lei al Festival, dapprima la Berti è inciampata sul nome di Ermal Meta, divenuto erroneamente “Ermal Metal“, per poi confondere del tutto il nome dei Maneskin, chiamati “Naziskin“. Un errore che in questo momento è diventato virale e che sta ricevendo attenzione mediatica su tutti i canali social.