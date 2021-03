Simona Ventura non sarà presente alla finale del Festival di Sanremo. Il Covid-19 ha fermato anche la conduttrice e la macchina del Festival è costretta di nuovo a piegarsi alle esigenze sanitarie dovute alla pandemia. Ad annunciarlo è proprio Amadeus, durante la conferenza stampa di oggi.

Simona Ventura positiva al Covid-19

“Sono veramente rattristato del fatto che Simona Ventura è risultata positiva al covid“, a dirlo è stato proprio Amadeus appena qualche momento fa. “Grazie a Dio sta bene. E’ un grande dolore per me, lei è disperata perché ci teneva tanto“, ha comunque voluto specificare anche per rasserenare tutti sulle sue condizioni.

“Io ero felice di avere Simona al mio fianco, e di portarla a rivivere la magia che ha solo il festival di Sanremo dopo tanti anni, ma purtroppo come vedete dobbiamo combattere con cose che non avremmo mai immaginato in passato“, ha sottolineato Amadeus. Del resto ormai abbiamo tutti assimilato come questo sia un Festival diverso, fatto anche di cambi di programma all’ultimo minuto.

“Faccio un grandissimo in bocca al lupo a Simona, la cosa più importante è che stia bene e che torni presto a lavorare. Ti abbraccio forte e magari accadrà un’altra volta che faremo una cosa insieme.

Ti vogliamo bene“, ha concluso il conduttore rivolto alla sua amica e collega.

Le parole di Simona Ventura

“Ebbene sì. Il maledetto virus ha colpito anche me. Stamattina, facendo un ultimo tampone di controllo prima della partenza per Sanremo sono risultata positiva, anche se asintomatica“, commenta così su Instagram la notizia della sua positività al virus Simona Ventura. “Grazie amico mio Amadeus e a tutta la famiglia di Sanremo per avere pensato a me. Non vedevo l’ora di poter essere lì con voi. Continuate a fare la storia, io per questa volta farò il tifo da casa.

A presto“, conclude.