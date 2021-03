Fedez e Francesca Michelin tornano sul palco dell’Ariston per l’ultima volta con la canzone Chiamami per nome. Questa volta, alla fine della loro esibizione entrambi hanno ricevuto dei fiori; una piccola vittoria dopo che entrambi si erano scambiati il tradizionale mazzo di fiori di Sanremo tra la prima e la seconda serata.

Fedez e Francesca Michelin: l’ultima esibizione

“È stata una figata” ha detto Fedez, commentando la fine della sua ultima prima performance sanremense. L’emozione è stata tanta, come si è visto durante la prima serata quando il cantante si è mostrato visibilmente commosso accanto alla compagna di avventura.

Anche per Francesca Michelin l’emozione è stata tanta e ha voluto ringraziare Amadeus per l’opportunità.

Leo invita i fan a votare papà

Intanto, a casa, Chiara Ferragni invita i fan a votare per il duo Fedez e Michelin. A tifarli però c’è anche un piccolo fan, è Leo, che in un video pubblicato su Instagram ha detto: “Votate il papà” ha detto il piccolo ascoltando la mamma e dicendo poi i numeri per il televoto.

Fedez e Francesca Michelin sono 11esimi in classifica generale, chissà se non porterà fortuna.

Guarda il video:

