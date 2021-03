Federica Pellegrini non è solo una campionessa di nuoto con una collezione infinita di medaglie e coppe, nel corso della sua lunga carriera sportiva è anche diventata un volto televisivo.

Sono tante le curiosità sulla super campionessa che calcherà le scene dell’Ariston durante la serata finale del Festival di Sanremo 2021. Dall’esordio all’età di 16 anni nel mondo del nuoto a Italia’s got talent, ecco alcune curiosità su Federica Pellegrini.

Chi è Federica Pellegrini

Classe 1988, fin da piccola si era appassionata al mondo dell’acqua, partecipando alle prime gare già a partire dall’età di 6 anni.

Ad allenarla c’era Massimiliano Di Mito che la seguì fino al 2006. L’esordio ai campionati è stato precoce, a 14 anni Federica Pellegrini ha preso parte ai campionati italiani vincendo la medaglia di bronzo. Nel 2004 debutta alle Olimpiadi di Atene vincendo la medaglia d’argento nei 200m stile libero. Quattro anni dopo si è aggiudicata l’oro.

Le paure di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini ha lottato per anni per vincere un mostro, l’ansia che non l’abbandonava. Ne ha patito così tanto che nel 2008 l’ha portata ad accusare un malore durante gli Assoluti invernali di Genova, nella gara degli 800 stile libero.

Come lei stessa aveva raccontato durante diverse interviste, non riusciva a respirare, si sentiva come bloccata quasi stesse annegando. Nonostante il mancamento fosse stato causato da un broncospasmo, la paura è rimasta e le è servito diverso tempo per riuscire a sconfiggerla.

Nonostante la sconfitta del mostro, Federica Pellegrini ha confidato di avere ancora paura di nuotare in posti dove non riesce a vedere il fondale.

Tutti gli amori di Federica Pellegrini

Federica Pellegrini vanta anche tante storie d’amore importanti, tra queste c’è quella con il nuotatore Luca Marin, successivamente con Filippo Magnini, suo secondo grande amore, oggi fidanzato con Giorgia Palmas .

La storia d’amore tra Federica Pellegrini e Filippo Magnini è durata dal 2011 al 2017 e i due sono andati anche a convivere a Verona. Alla fine la storia si è conclusa per volere della nuotatrice che ha preferito la carriera all’amore in quel momento.

Oggi Federica Pellegrini è ufficialmente fidanzata con il suo allenatore, Matteo Giunta, suo allenatore.

Federica Pellegrini e le olimpiadi di Tokyo

Sulla sua partecipazione alle prossime olimpiadi, che avrebbero dovuto tenersi lo scorso 2020, Federica Pellegrini è stata criptica.

Non ha perso le speranze per quella che sarà la sua ultima olimpiade, ha preferito restare vaga affermando di voler aspettare e vedere che succede. Rinunciare le dispiacerebbe perciò si sta allenando come se le olimpiadi ci saranno ha confidato a Sky Sport.

Federica Pellegrini e la televisione

La nuotatrice, intanto, continua la sua partecipazione al programma Italia’s got Talent, seduta al tavolo della giuria accanto a Frank Matano, Joe Bastianich e Lodovica Comello.

Approfondisci: