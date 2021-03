Ornella Vanoni e Francesco Gabbani sono il duo che non ci si aspetta, eppure non solo funzionano ma, ospiti della serata finale del Festival di Sanremo, hanno presentato una canzone che ha raccolto un gran numero di consensi.

Ornella Vanoni e Francesco Gabbani cantano insieme

La canzone s’intitola un sorriso dentro al pianto, un testo che racchiude il senso del tempo che stiamo vivendo, ha spiegato Ornella Vanoni, che ha lavorato al testo insieme a Francesco Gabbani. La canzone fa parte dell’album Unica, della Vanoni.

L’album vuole omaggiare il 50esimo anno di carriera della cantante ed è uscito il 29 gennaio scorso.

Un sorriso dentro al pianto: testo

E adesso che dovrei posare per l’ennesima fotografia

sai dirmi tu per caso la migliore inquadratura quale sia?

Ormai che con un selfie fai vedere tutto a tutti e così sia, ce la incorniciamo?

O la butto via?

Parole sulle note sono state la migliore compagnia

per affrontare la stupidità abbiamo ancora l’allegria

se il cielo concedesse un po’ di grazia ad ogni anima quaggiù

io sarei una santa

anima che canta

Che canta in equilibrio sopra a un’emozione

che capovolge l’esistenza alle persone

che non si può spiegare fino in fondo

ma che resta in fondo al cuore

Io sono tutto l’amore che ho dato

tutto l’amore incondizionato

l’imbarazzo dietro al vanto

un sorriso dentro al pianto

Io sono tutto l’amore che ho dato

mare in tempesta e cielo stellato

poco prima di uno schianto

un sorriso dentro al pianto

E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare

ferite da leccare e grandi amori solo da desiderare

se l’universo scomparisse in un istante e non ci fosse più

io sicuramente

resterei per sempre

Per sempre in equilibrio sopra a un’emozione

che capovolge l’esistenza alle persone

che non si può spiegare fino in fondo

ma che resta in fondo al cuore

Io sono tutto l’amore che ho dato

tutto l’amore incondizionato

l’imbarazzo dietro al vanto

un sorriso dentro al pianto

Io sono tutto l’amore che ho dato

mare in tempesta e cielo stellato

poco prima di uno schianto

un sorriso dentro al pianto

E adesso che mi chiedi di sorridere vorrei dimenticare

