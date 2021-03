Tecla Insolia è il personaggio dello spettacolo che sta destando più interesse in questo periodo. La giovanissima attrice, che sarà ospite della serata finale del Festival di Sanremo, sarà la protagonista del film dedicato a Nada.

Chi è Tecla Insolia

Tecla Insolia è una giovanissima attrice e cantante italiana, nata nel 2004 a Varese, inizia a cantare giovanissima. Ha appena 5 anni quando entra alla Woodstock Accademy sotto la guida dell’insegnante Gianni Nepi e a 10 partecipa alle attività culturali dell’associazione artistica dell’imitatrice Gianna Martorella. La sua carriera musicale è velocissima ed inizia dai più importanti concorsi musicali come il Festival di Castrocaro e altri.

Nel 2016 partecipa al programma prodotto da Maria De Filippi intitolato Piccoli Giganti dove si classifica terza.

Tecla e il Festival di Sanremo

Giovanissima, Tecla Insolia approda al Festival di Sanremo, prima nel 2019 a Sanremo Young, dove vince e, l’anno dopo ha debuttato nella categoria Nuove Proposte. Nella scorsa edizione del Festival di Sanremo, Tecla Insolia è arrivata seconda ma ha vinto il Premio Lucio Dalla e il Premio Enzo Jannacci.

Al Festival, Tecla si era presentata con il brano 8 Marzo, dove aveva affrontato il tema della donna nella società moderna, soprattutto la facilità con cui le donne siano soggette a violenza.

Tecla Insolia interpreta Nada

Tecla non è solo cantante, ma anche attrice. Ha partecipato a diverse fiction Rai come L’allieva (nel 2018) e Vite in fuga (2020), presto però sarà in onda sul piccolo schermo con un film dedicato a Nada, intitolato La bambina che non voleva cantare.

Il film andrà in onda il 10 marzo prossimo su Rai1 e sarà ambientato ai tempi del debutto della cantante sul palco di Sanremo quando, nel 1969 cantò Ma che freddo fa. Il libro è liberamente ispirato all’autobiografia di Nada intitolata Il mio cuore umano.

Tecla Sanremo Young

L’esibizione di Tecla ha commosso la giuria composta da Antonella Clerici, Carlo Conti, Pippo Baudo e Gigi D’Alessio.

Guarda il video:

