Hanno stupito tutti trionfando all’edizione del Festival di Sanremo conclusasi ieri sera. I Maneskin, con la loro Zitti e buoni, si sono aggiudicati il primo posto alla loro prima partecipazione alla kermesse. Dal frontman Damiano al volto femminile Victoria, ogni membro della band è già entrato nel cuore di molti. Ma conosciamoli meglio e, nello specifico, scopriamo la vita privata di ognuno.

Damiano, il frontman dei Maneskin

Damiano David è il frontman dei Maneskin, artista dalla personalità eclettica, grinta e carisma da vendere e una vena rock difficilissima da trovare nei giovani di oggi. E forse è anche per questo che lui, come tutti i membri della sua band, hanno trionfato al Festival.

Sappiamo essere un ragazzo molto riservato per quanto riguarda la sua vita privata, ma è nota a molti la sua relazione con Francesca Petracca, con la quale è stato fidanzato sino al 2017.

Si è vociferato che, oltre ad una semplice collaborazione professionale, ci fosse del tenero con la compagna di band, la bassista Victoria De Angelis. Tuttavia entrambi hanno sempre smentito, spegnendo ogni voce su un loro presunto flirt.

Victoria De Angelis: vita privata

Anche Victoria De Angelis non ha mai voluto dare in pasto ai pettegolezzi la propria vita privata.

Unico volto femminile della band, la bassista ha sempre specificato di sentirsi a proprio agio al fianco dei suoi colleghi, senza sentirsi mai in difetto. Anche lei, come Damiano, non ha mai lasciato presagire un ipotetico interessamento per il cantante. Sono molti i fan a sperare in un loro possibile flirt, vedendo in loro un feeling diverso rispetto a quello puramente artistico. In futuro ci saranno novità?

Thomas Raggi e Ethan Torchio

Thomas Raggi e Ethan Torchio, rispettivamente chitarrista e batterista, sono gli altri due membri dei Maneskin.

Generalmente considerati in secondo piano rispetto alla leadership targata Damiano-Victoria, anche su loro due sono poche le informazioni a disposizione. Fecero rumore le foto pubblicate lo scorso anno da Thomas Raggi sui propri canali social, che lo immortalano mentre bacia il frontman Damiano. Molti fan e non solo hanno ipotizzato una presunta omosessualità dei due membri, ma entrambi hanno chiarito che gli scatti pubblicati erano solo atti a sensibilizzare sulla tematica LGBT in occasione del Gay Pride di Milano.