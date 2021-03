Terribile tragedia in provincia di Milano, dove una donna di 41 anni avrebbe ucciso la figlia, di appena 2 anni durante la notte. Al momento si hanno pochissime informazioni su quanto avvenuto e la donna deve ancora essere interrogata per permettere anche alle forze dell’ordine di tracciare i dettagli di questo terribile caso di cronaca.

Mamma uccide la figlia di 2 anni

Una donna, che a quanto si apprende avrebbe 41 anni, avrebbe ucciso sua figlia, una bimba di 2 anni, nel Milanese. L’omicidio sarebbe avvenuto la scorsa notte, stando a quello che riportano in queste ore i soccorritori del 118. Sono stati loro i primi ad intervenire, intorno all’1 di notte, con un’automedica e un’ambulanza, insieme ai carabinieri dopo il fatto.

Al momento non sono noti altri particolari.

La donna e le ferite autoinferte

Sembra che dopo l’omicidio della piccola, la donna si sarebbe autoinferta alcune ferite su un braccio con un coltello, ma queste non sarebbero gravi e non farebbero temere per la vita della donna. La 41enne è stata portata e poi ricoverata in codice giallo all’ospedale di Magenta, in provincia di Milano. Al momento la donna sarebbe in attesa di essere interrogata. Spetterà quindi ai carabinieri mettere insieme il quadro e ricostruire quanto è accaduto in quella casa la notte scorsa.