Ludovica Valli è diventata mamma: l’influencer 24enne ha appena festeggiato il suo compleanno ed oggi è nata la sua primogenita, Anastasia, nata dall’amore con Gianmaria Di Gregorio. Delle 3 sorelle Valli (Eleonora, Beatrice e, per l’appunto, Ludovica, quest’ultima era la sola che ancora non avesse avuto figli. Da mesi l’influencer (ex tronista di Uomini e Donne) teneva aggiornati i follower sull’andamento della gravidanza, che è andata avanti senza enormi intoppi fino alla fine. La data presunta del parto avrebbe dovuto essere lo scorso 2 marzo: la piccola, a quanto pare, ha fatto attendere i neo genitori ancora all’incirca una settimana.

Ludovica Valli mamma, le parole per la piccola

Oggi, il post di Ludovica ha annunciato la nascita della piccola: “Anastasia, Ludovica Di Gregorio sei la ragione della nostra esistenza/ A te baby della nostra vita, alla forza delle donne e alla loro continua rinascita”.

Qualche giorno fa, subito dopo la data di “scadenza”, Ludovica Valli aveva fatto sapere sui social che per la famiglia era un momento molto delicato, proprio per via della tensione che l’attesa stava portando con sé: “Vi dico solo che noi stiamo benone, questi ultimi giorni sono stati solo tanto delicati per noi.

So che capirete perfettamente se in questi giorni non avrò molta voglia di parlare del nostro stato”.

Ludovica Valli e la relazione con Gianmaria Di Gregorio

La piccola Anastasia è frutto dell’amore di Ludovica con Gianmaria Di Gregorio, imprenditore nel ramo dell’immobiliare. I due attualmente vivono a Milano, a casa di Ludovica, in attesa di riuscire a trovare una casa più grande che ospiti la loro famiglia. Su Instagram, in occasione del suo compleanno, aveva dichiarato: “Stavo pensando che non avrò alcun desiderio da esprimere quest’anno perché ho veramente già tutto ciò di cui ho bisogno.

Quest’anno ho solo tanti tantissimi ringraziamenti da fare a questa vita. Quest’anno lei mi ha regalato il regalo in assoluto più bello e immenso degli ultimi anni … la nostra Baby che a giorni sarà tra noi”.

