Immenso dolore per l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne Megghi Galo, costretta ad abortire dopo aver abbracciato il sogno di diventare mamma. Sui social il suo sfogo in lacrime, con un messaggio in cui spiega il motivo dietro l’interruzione della gravidanza.

Megghi Galo rivela: “Devo interrompere la gravidanza“

È un capitolo durissimo quello in cui Megghi Galo si trova a vivere dopo la scoperta di dover interrompere la gravidanza. Su Instagram, l’ex corteggiatrice ha condiviso il suo dolore con un messaggio in cui spiega cosa è successo dopo essere rimasta incinta.

In un video, che si apre con l’annuncio felice agli amici che esultano con lei e il compagno Alessandro Piscopo per la dolce attesa, Megghi Galo informa i fan della drammatica evoluzione della sua storia di futura mamma.

“Mi sarebbe piaciuto concludere questo video, dirlo a tutte le persone che mi vogliono bene, condividerlo con tutti voi, ma questo purtroppo non potrà mai accadere. Quella che era la più grande gioia di questo momento si è trasformata in profondo dolore. Il mio bambino purtroppo non ce la fa, è troppo forte per poter morire, ma troppo debole per poter vivere. Dovrò interrompere la gravidanza“.

Il racconto di Megghi Galo

Megghi Galo ha spiegato cosa è successo, visibilmente provata dalla terribile notizia: “Ero quasi al terzo mese, ero felicissima, purtroppo l’ultima visita non è andata bene.

Quello che è capitato al mio bambino è un caso abbastanza raro…”.

L’ex corteggiatrice ha spiegato che questa condizione colpisce un feto su 10mila, e di essersi sottoposta ad una serie di analisi per avviare una ricerca: “Non aiuterà solo me a capire cosa è successo, ma anche le donne che in futuro potrebbero riscontrare questa problematica“.

Attraverso i social, Megghi Galo ha voluto ringraziare quanti le stanno dimostrando il loro affetto, su tutti il compagno Alessandro: “Grazie alla forza, pazienza e amore che mi dai ogni giorno… in quest’occasione più che mai.

Fortunata ad avere un uomo come te al mio fianco. Non vedo l’ora di essere la mamma dei tuoi figli. Ti amo“.

Guarda il video: