Lunedì 8 marzo. Dopo 22 anni in compagnia del commissario più amato del piccolo schermo, stasera su Rai 1 andrà in onda l’ultima avventura che lo vade protagonista. Sugli altri canali tanti film dedicati alle donne. Ma scopriamo insieme tutta la programmazione canale per canale.

I programmi in onda sulla Rai

Stasera andrà in onda Il metodo Catalanotti, prima (e per il momento unica) puntata del 2021 de Il commissario Montalbano. Un episodio particolare, che vedrà il commissario impegnato in un’indagine per l’omicidio di Carmelo Catalanotti, usuraio e artista di teatro, fondatore della compagnia teatrale amatoriale Trinacriarte di Vigàta.

A destabilizzare la linearità del racconto però sarà l’arrivo di una nuova e giovane collega che travolgerà la sfera professionale ma soprattutto privata di Montalbano. Dopo 22 anni di successi la fortunata fiction con Luca Zingaretti pare essere giunta alla sua conclusione anche se non si escludono sorprese da parte della produzione. L’appuntamento dunque è su Rai 1 alle 21.25.

Rai 2 dedica la serata dell’8 marzo a 2 film che raccontano il coraggio e le battaglie per la conquista dei diritti delle donne. Alle 21.20 Colette, alle 23.20 Suffragette.

Su Rai 3 andrà invece in onda il film Il castello di vetro, basato sull’autobiografia della giornalista americana Jeannette Walls (inserita nella classifica dei Best Seller del New York Times per più di 5 anni).

Le vicende ruotano intorno all’infanzia nomade e travagliata della protagonista che, insieme ai suoi 3 fratelli, cresce con una madre immatura e visionaria ed un padre affettuoso ma alcolizzato.

I programmi in onda su Mediaset

Come ogni lunedì sera, su Rete 4 va in onda Quarta Repubblica, programma di attualità e politica condotto da Nicola Porro.

Su Canale 5 spazio al cinema con uno dei film più celebri e premiati degli anni ’90.

Alle 21.21 va in onda Titanic.

Risate assicurate quello offerte da Italia 1. Alle 21.27 va in onda il primo film di Aldo, Giovanni e Giacomo Tre uomini e una gamba.

Sugli altri canali

Storie di donne anche su La7 alle 21.15 va in onda The Lady – L’amore per la libertà, il film di Lui Besson del 2011 che racconta la vita dell’attivista birmana, premio Nobel per la pace Aung San Suo Kyi. A seguire Albert Nobbs, il film che racconta la storia del cameriere più bravo del Morrison Hotel, magistralmente interpretato da Glenn Close. Impeccabile ed educato, egli nasconde un enorme segreto: è una donna.

E dopo molte settimane, sul NOVE siamo giunti all’ultimo capitolo della saga con Sylvester Stallone. Alle 21.25 va in onda Rocky Balboa.