Arrivano le prime confidenze sulla vita privata di Claudio Cervoni, nuovo cavaliere di Uomini e Donne, che a Uomini e Donne Magazine ha raccontato di aver avuto in passato gravi problemi di salute, al punto di aver considerato la sua vita a repentaglio.Anni fa, Claudio Cervoni sarebbe stato colpito da infarto: “Gli ultimi 5 anni sono stati duri: mia figlia è stata male e ho avuto un infarto”.

La malattia della figlia e poi la sua lo hanno portato a riflettere sulla sua vita, e sarebbe proprio in seguito a questi episodi che Cervoni avrebbe deciso di darsi una nuova possibilità, cercando di nuovo l’anima gemella.

Uomini e Donne, Claudio Cervoni racconta la sua vita amorosa

A quanto pare la vita sentimentale di Cervoni è stata parecchio travagliata: oltre ad un matrimonio finito male (dal quale sarebbe nata una figlia), Cervoni avrebbe avuto una relazione con una donna di 28 anni. All’epoca lui ne aveva 40 e ciò che li divise fu, a quanto pare, il fatto che i due vivessero due momenti molto differenti delle loro vite, e che avessero obbiettivi diversi.

Un’altra relazione lo avrebbe in passato coinvolto moltissimo, ma anche fatto soffrire: parla di quella con una donna che ha frequentato per 6 anni, e per la quale è stato male moltissimo tempo per colpa della presenza molto invadente dell’ex marito di lei.

Claudio Cervoni e Sabina Ricci

Il primo tentativo di trovare l’anima gemella, a Uomini e Donne, era arrivato con il rapporto con Sabina Ricci. I due si sono frequentati per un po’, dopodiché è stata la Dama a dire di non sentirsela di continuare la frequentazione, in quanto non sentiva un forte trasporto nei confronti dell’uomo. Lui, dal canto suo, aveva dichiarato di essere dispiaciuto per questo epilogo, ma contemporaneamente di avere “paura di farle male”.

