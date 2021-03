Luca Cenerelli sembra aver già conquistato l’attenzione del pubblico e delle dame di Uomini e Donne. Tour operator in Tanzania, Luca è arrivato da poco tra i cavalieri del trono over di Maria De Filippi, ma il sua spirito un po’ selvaggio e la predisposizione per l’avventura sembrano già aver calamitato l’attenzione su di lui.

Luca Cenerelli a Uomini e Donne

“Anni fa sono entrato in crisi. Non riuscivo ad andare avanti dopo essermi lasciato con una persona con cui avevo una forte passione“, ha raccontato Cenerelli che ora però sarebbe pronto per una storia d’amore. Il parterre di Uomini e Donne sembra il posto giusto per lui: “Cerco qualcuno che tiri fuori il meglio di me, con cui ci sia uno scambio continuo per crescere, che sappia scoprire anche le mie fragilità e mi aiuti ad affrontarle.

Vorrei trovare una donna con cui trascorrere tutta la vita, perché credo nell’amore eterno, fatto di attrazione mentale ma anche fisica”, ha rivelato a Uomini e Donne magazine. Insomma, il nuovo cavalieri ha le idee chiare su quello che vuole in amore per il suo futuro.

Luca Cenerelli e le dame di Uomini e Donne

“Federica, Angela ed Elisabetta“, sarebbero le dame su cui si è concentrato fino ad ora.

“Di Federica mi ha colpito il sorriso, mentre con Angela c’è stato uno scambio di sguardi. In Elisabetta, invece, ho trovato una donna sensuale ma con una timidezza che mi ha intrigato“, ha rivelato proprio parlando di loro. “Solitamente mi piacciono le bellezze mediterranee. Apprezzo le donne acqua e sapone, ma anche appariscenti. Mi piace avere al mio fianco una donna che cattura l’attenzione degli altri uomini e sapere che ha occhi solo per me. Quel pizzico di gelosia che si crea nel rapporto è quella dose di pepe che ritengo fondamentale che ci sia”, ha concluso.