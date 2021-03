C’è chi se ne è accorto subito e chi invece ci ha messo un po’ per ricollegare il volto della nuova tronista di Uomini e Donne, Samantha Curcio, ad un programma ben noto al grade pubblico in onda però su Real Time. Uomini e Donne non sarebbe infatti la prima esperienza per la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi.

Samantha Curcio, la nuova tronista di Uomini e Donne nel mirino delle critiche

Bella, intraprendente, indipendente e soprattutto ben lontana dall’ossessione per il corpo: con forme sinuose e un carattere che ruba la scena ai corteggiatori, Samantha Curcio si è fatta conoscere fin da subito come una tronista “fuori da canoni”.

Approdata nello studio di Maria De Filippi al grido di una frase diventata già iconica: “Dimagrire si può, diventare simpatici no“, la tronista ha già riscosso un enorme successo abbattendo qualsivoglia muro sull’aspetto fisico, secondario rispetto alla bellezza caratteriale e d’animo che invece, talvolta, non è propria a tutti.

Uomini e Donne non sarebbe la prima esperienza in tv: spunta Alta Infedeltà su Real Time

Qualcuno osservandola una prima volta ha auto modo di pensare però che quel volto non fosse proprio nuovo al piccolo schermo ma era davvero molto difficile riuscire a risalire alla sua prima apparizione pubblica.

Le memorie fotografiche più allenate, come quella dell’esperta di gossip Deianira Marzano però, non hanno dovuto faticare così tanto per tirare fuori dal cilindro la verità. Samantha Curcio, secondo quanto diffuso dalla Marzano, avrebbe infatti già avuto una sua prima volta sul piccolo schermo recitando la parte di Barbara, l’amante, nel noto programma di Real Time Alta infedeltà – 1000 modi per tradire.

Pioggia di critiche dopo la “scoperta”

Qualcuno sembra non aver gradito scoprire il background della tronista come se questo potesse in qualche modo pregiudicare il suo approdo in quel di Uomini e Donne.

Tanti si interrogano sul perché, se lo confermasse, non abbia voluto dirlo anche se viene facile pensare che dietro a quella che sarebbe stata un’omissione possa celarsi un conflitto d’interesse che non gioverebbe a Mediaset, dovendo far pubblicità in qualche modo alla concorrenza. Intanto, sui social, si scatenano le critiche.

Qualcuno le scrive su Instagram commentando il fiume di notizie: “La più falsa delle troniste! Parli tanto di onestà, parli della Nasti e dei numeri dei follower e poi si scopre che anche tu sei già stata in Tv in un programma su Real Time?

Allora anche tu punti alla telecamera e ai follower! Ma chi vuoi prendere in giro?“. Critiche che non si risparmiano: “Falsa e antipatica, attacchi tutti e metti a disagio. Hai partecipato ad Alta Infedeltà, sei finta dalla testa ai piedi“.

Il post di Samantha Curcio al di sotto del quale si stanno agitando le critiche. Fonte: Instagram

