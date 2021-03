A distanza di una settimana dalla fine del Grande Fratello Vip 5, Alfonso Signorini si è rigorosamente riposato e ha avuto modo di tirare anche un po’ le somme di questa lunghissima edizione, la più lunga della storia con i suoi ben 6 mesi di diretta. Signorini, facendo un bilancio complessivo, si esprime a più riprese sui concorrenti esponendo anche le proprie preferenze ma anche le proprie e personali delusioni: tra queste ci sarebbe stata Carlotta Dell’Isola, che secondo Signorini, come si dice in gergo “poteva dare di più”.

Un commento però che non è scivolato troppo addosso all’ex vippona, fresca ex anche di Temptation Island che ha immediatamente risposto.

Alfonso Signorini e la delusione nei confronti di Carlotta Dell’Isola

“Chi mi ha deluso di più? Mi ha deluso Carlotta. A Temptation Island era stata strepitosa – ha dichiarato Signorini a Tv Sorrisi e Canzoni, tirando le somme del reality ad una settimana di distanza dalla finale vinta da Tommaso Zorzi – Forse perché aveva accanto Nello, con cui dava il meglio. Doveva fare da contralto al mondo dei vip ma non è stato così“. Di contro risposta arriva la reazione piccata dell’interessata stessa, Carlotta Dell’Isola, che ovviamente non è stata lieta e contenta di aver letto queste parole da parte di Signorini.

Carlotta Dell’Isola, la reazione e lo sfogo su Instagram

“Ci ho pensato molto prima di rispondere, ma dato che a rilasciare la dichiarazione di cui tutti parlate è stata una persona per la quale provo profonda stima, ci tenevo a sottolineare che: Carlotta non è un robot, è una persona per bene, educata, amicona..”, sono le parole con cui Carlotta Dell’Isola comincia un lungo post su Instagram in risposta a Signorini. Sempre Carlotta, continuando il post: “Una ragazza che è stata abituata a chiedere ‘permesso e per favore’ ad avere rispetto per le persone più grandi di età e soprattutto ‘ai padroni di casa, si avete capito bene, ai padroni di casa..

perché quando si entra dentro una casa abitata da 10 persone da ben 3 mesi, quella non è casa tua, ma di quelle persone ed io non ho fatto altro che comportarmi da brava ragazza quale sono“.

La risposta di Carlotta Dell’Isola ad Alfonso Signorini. Fonte: Instagram

Delusa a sua volta per quelle parole di Signorini, Carlotta si difende nei panni di semplice ragazza, molto meno televisiva di quanto forse molti si aspettavano, e di certo non per questo di meno valore: “IO SARÒ SEMPRE ME STESSA, senza copioni o frasi standardizzate, un 50% la Carlotta esaurita che non pensa ma agisce e un 50% la Carlotta riflessiva e per bene“, chiude la vippona uscente che sembra lanciare anche una velata stoccata al conduttore.