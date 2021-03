C’è un cavaliere del trono over a Uomini e Donne che sta facendo una vera e propria strage di cuori: si chiama Gero Natale, all’anagrafe Calogero Natale, ed è il cavaliere che da poco ha sceso per la prima volta la scalinata del dating show di Maria De Filippi. Tante le donne che sta conoscendo in quel di Uomini e Donne tra cui la tronista del troni Classico, Samantha Curcio. Tutto sulla vita del cavaliere: dalla vita privata all’amore per il suo inseparabile amico a quattro zampe, un lupo cecoslovacco.

Chi è Gero Natale, il cavaliere del Trono Over di Uomini e Donne

Molto bello, affascinante e misterioso: così potremmo descrivere Gero Natale, recentemente entrato a far parte del parterre maschile di cavalieri del Trono Over di Uomini e Donne.

Classe 1984, Gero Natale ha 36 anni ed è molto riservato sulla sua vita oltre le telecamere del dating show. Di lui si sa poco se non pochissimo: è nato ad Agrigento e nel passato avrebbe gestito, insieme alla sua famiglia, diversi locali praticando anche l’attività di bartender. Un lavoro che sembra però essere venuto meno anche a causa della corrente situazione legata alla pandemia di Covid-19 che ha fortemente messo alle strette tutto il mondo della ristorazione.

Le critiche e le accuse ricevute da Tina e Gianni

Approfittando di questo momento di forzata pausa dal lavoro, Gero Natale avrebbe deciso di far parte del mondo della De Filippi anche e soprattutto per dare una svolta alla sua vita, trovando se possibile una donna pronta ad affrontare le future avventure al suo fianco. Entrato nel programma dopo una brevissima introduzione, al momento Gero ha ricevuto già alcune critiche da parte degli opinionisti Gianni Sperti e Tina Cipollari che lo hanno accusato non troppo velatamente di essere poco interessato a trovare una donna quanto più volenteroso di apparire davanti alle telecamere.

La conoscenza con la tronista Samantha Curcio e gli amori in passato

Sono già numerose le donne che sono cascate ai suoi piedi e che Gero avrebbe deciso di conoscere: tra loro Nicole, Brunilde Habibi, Maria Tona, Denise e Cristina. Di recente alla rosa si è aggiunta anche Samantha Curcio, la tronista del Trono Classico che non avrebbe resistito al suo fascino e con la quale Gero sarebbe già uscito. Anche sotto il profilo sentimentale però, Gero è stato molto vago: qualche storia sentimentale in passato c’è e l’ultima sarebbe volta al termine a causa di numerosi conflitti.

Instagram: la passione per il mare, la musica e il suo lupo cecoslovacco

Spulciando la sua pagina Instagram è stato possibile scorgere qualcosa in più sulla sua vita che permane però riservatissima. “Dammi vento e ti darà miglia“, recita la sua biografia che rimanda al mare, una sua grande passione e anche la casa della sua anima. Bello e a tratti somigliante a Johnny Depp, Gero sembra essere anche un grande amante della musica: sono numerosi gli scatti che oltre al mare e alla vela, lo ritraggono in compagnia di chitarre, pianoforte e mixer. Oltre al mare e alla musica, c’è però nella sua vita un altro grande amore: il suo “lupo di mare”, il suo lupo cecoslovacco che appare nelle sue fotografie e che descrive come “la mia ombra” o “la mia vita”.

Inseparabile, il suo fedele amico a quattro zampe è sempre con lui e non manca di seguirlo anche in mare.