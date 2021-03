Nel 1985 il giovanissimo Luis Miguel si esibiva al Festival di Sanremo con il brano “Noi ragazzi di oggi”, classificandosi al secondo posto e ottenendo un immediato successo internazionale. Messicano ma di origini italiane, il ragazzo prodigio conquistò entrambe le sponde dell’Atlantico, ma presto il momento di grande felicità venne interrotto. A un anno dall’esibizione all’Ariston infatti, sua madre Marcella Basteri scomparve in circostanze misteriose senza mai venire ritrovata. Chi l’ha visto? si occupa da tempo del caso e nelle prossime puntate potrebbero emergere novità sulla donna.

Luis Miguel, il successo fra America Latina e Italia

Luis Miguel nacque in Porto Rico nel 1970 da Luisito Rey, cantante e musicista spagnolo e Marcella Basteri, nata a Carrara nel ’47 e entrata a sua volta nel mondo dello spettacolo come attrice.

La carriera di Miguel iniziò molto presto, a soli 11 anni, e in breve tempo ottenne successo in America Latina, guadagnando il titolo di “El Sol de México”. Nell’85 il giovane volò in Italia, per esibirsi sul palco più importante della musica nostrana: l’Ariston. Qui porta una canzone scritta per lui da Toto Cutugno “Noi ragazzi di oggi”, conquistando anche la patria della madre Marcella e classificandosi secondo.

A soli 15 anni quindi, Luis Miguel vantava già una carriera internazionale, con tanto di premi (12 fra Latin Grammy Awards e Grammy Awards) a certificare la sua bravura.

Nel 1986 però qualcosa nell’invidiabile vita del ragazzino prodigio iniziò ad andare storto. Alla già triste notizia della separazione dei suoi genitori infatti, si aggiunse un episodio che lasciò infiniti dubbi nella vita del cantante.

La scomparsa di Marcella Basteri

Nel 1982, Luis Miguel dedicò alla madre una canzone dal titolo “Marcela”, che iniziava con le parole “Niente in questo mondo non vale niente se non ci sei, Marcela”.

Questi versi scritti per celebrare l’amore provato da un figlio nei confronti della propria mamma suonano ora molto amari. A un anno dal suo successo a Sanremo infatti, Luis Miguel venne colpito da un tragico evento che ebbe avuto come protagonista proprio Marcella Basteri.

Era il 1986, quando la donna partì da Pisa, dove si era stabilita in seguito alla separazione dal marito, per dirigersi a Madrid. Qui doveva incontrare proprio l’ex partner, padre di Luis, dalla quale si era allontanata con liti burrascose. Nella capitale spagnola i due si sarebbero dovuti salutare definitivamente, ufficializzando la fine della loro unione matrimoniale.

Dopo il suo arrivo a Madrid tuttavia non si seppe più nulla di lei. Il figlio Luis Miguel era allora ancora minorenne e venne fortemente colpito dalla notizia. La donna risulta tutt’oggi scomparsa e la totale assenza di informazioni sul suo caso infittisce ancor più il mistero.

Il rapporto interrotto fra Luis Miguel e il padre

Rimasto solo con Luisito Rey, il giovane cantante si trovò a dover sottostare alle sue decisioni non solo di padre, ma anche di manager. Come riporta Il Corriere della Sera, l’uomo era duro di carattere e bramoso di acquisire quanto più denaro possibile.

Prima della sua scomparsa inoltre, Marcella vedeva spesso il suo ruolo di madre limitato dalle decisioni dell’uomo.

Compiuti i 18 anni, un gesto di Luis Miguel fece intendere come egli per primo vivesse la situazione al fianco del padre. Luisito Rey venne infatti licenziato dal figlio, che preferì proseguire la sua carriera in autonomia. I rapporti fra i due divennero sempre più ostili, nonostante i tentativi del padre di riavvicinarsi a Miguel. L’uomo morì nel 1992 e Luis Miguel non parla da tempo della questione pubblicamente.

Una fotografia riaccende la speranza: se ne occuperà Chi l’ha visto?

Nel ’93 la famiglia toscana di Marcella Basteri decise di rivolgersi a Chi l’ha visto?, ma le ricerche non portarono alcun risultato soddisfacente. Ora però la trasmissione è stata incaricata di occuparsi nuovamente del caso. Una nipote di Marcella infatti si è rivolta a Federica Sciarelli dopo aver visto una fotografia scattata in Argentina. Nello scatto si vede una donna senza tetto molto somigliante alla Basteri. Se questa persona fosse effettivamente la madre di Luis Miguel, il cantante potrebbe riabbracciarla dopo ben 35 anni e il mistero verrebbe finalmente risolto.

La trasmissione di Rai 3 si occuperà del caso nel corso di 3 puntate, a partire da questa sera, mercoledì 10 marzo. La Sciarelli presenterà una dettagliata ricostruzione dei fatti, alla quale si aggiungerà anche un’intervista alla nipote che ha denunciato il presunto avvistamento.