“Credevo di aver già pagato il prezzo della mia felicità e invece no, è arrivata la tegola del tumore” afferma Patrizia Pellegrino in una recente intervista per il settimanale Grand Hotel. La showgirl è stata operata d’urgenza per un tumore al rene un paio di settimane fa e anche se l’intervento è andato a buon fine a volte la paura non la abbandona.

La drammatica scoperta

La showgirl 58enne Patrizia Pellegrino ha di recente subito un’operazione d’urgenza a causa di un tumore al rene. “Le cose accadono all’improvviso” scrive sui social raccontando lo choc per la scoperta del tumore. “Tante volte sentiamo parlare, nella vita, di cose brutte che accadono che ci sembra esserne immuni.

Ma è successo anche a me. Non lo vorresti mai sentire: “è un tumore dobbiamo operare, subito”. All’improvviso, la paura. Non hai il tempo di pensare, di capire. Tutto corre veloce“: queste le parole dell’attrice in un post su Instagram.

Una lotta a lieto fine

Prima di scoprire che si trattava di un tumore, Patrizia Pellegrino aveva scambiato i sintomi per una banale cistite. Invece, all’improvviso l’attrice si è ritrovata in un incubo. Il tumore si era infiltrato talmente nel rene da non lasciare altra soluzione: l’organo le è stato interamente asportato.

Fortunatamente, l’operazione è andata per il meglio e adesso Patrizia Pellegrino trascorre la convalescenza circondata dall’affetto dei tre figli, Tommaso, Arianna e Gregory.

La notte mostra “la sua brutta faccia”

L’operazione è riuscita ma Patrizia Pellegrino fatica a superare la paura: “Ho una paura pazzesca che possa ricapitarmi. Mi sveglio la notte, almeno tre o quattro volte, con la tachicardia per il panico. Ho ricominciato a prendere i tranquillanti per dormire ma faccio molta fatica. Non riesco ad accettare che il mio corpo mi abbia potuto fare questo” confessa in un’intervista a Di Più.

Lo spavento è stato immenso e le conseguenze del trauma rimangono: “Questa volta è andata bene, la paura si quieta, anche se la notte torna a mostrare la sua brutta faccia”, recita il suo post su Instagram.

La forza di una leonessa

“Penso che il destino continui a mettermi alla prova perché sa che non mollo, che sono forte come una leonessa” dichiara nell’intervista a Grand Hotel. Non è la prima dura prova cui la vita sottopone Patrizia Pellegrino. L’ex showgirl aveva già rischiato la vita in occasione della nascita della secondogenita Arianna: madre e figlia erano finite in rianimazione per delle complicazioni durante il parto.

Le difficoltà non hanno però scalfito la vitalità di Patrizia che continua ad affrontare con coraggio ogni sfida. Il suo pubblico fa il tifo per lei.