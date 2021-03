Tommaso Zorzi ha vinto da poco il Grande Fratello Vip ed è ancora emerso, al 100% dal turbine di comparsate, interviste e apparizioni televisive che competono, come ogni anno, al vincitore del reality.

Appena uscito dal Casa Zorzi ha anche approfittato della nuova libertà per togliersi qualche sassolino dalla scarpa, e per raccontare di alcune inimicizie o tensioni all’interno della Casa.

Tommaso Zorzi: le chiamate con la Orlando e la psicologa

Il palco di Tommaso Zorzi, questa volta, è CasaChi: in occasione di una recente intervista l’influencer si è aperto raccontando cosa significhi tornare alla vita di tutti i giorni ed immergersi nel clima pandemico dopo aver vissuto l’isolamento che il Grande Fratello impone ai suoi concorrenti.

Tornare alla normalità non è stato facile, né per lui né per gli altri: “Con Stefania stiamo condividendo uno stato psicofisico simile perché siamo stati all’interno della casa per lo stesso tempo e dunque, ci confrontiamo anche sulla ripresa dal punto di vista psicologico. Anche il Grande Fratello ci dà un sostegno con Piera che è la psicologa che ci gestiva anche nella casa, perché è uno shock a tutti gli effetti”.

Tommaso Zorzi e la falsità: “Mi hanno colpito Maria Teresa e Guenda”

A quanto pare il rapporto che si è creato tra lui, Orlando e Oppini non è svanito una volta che sono usciti dalla Casa, anzi: “Mi auguro di non continuare a chiamarli per sempre 30 volte al giorno e che vada diminuendo, ma essendo abituato a svegliarmi e a sentire la voce della Orlando, non riesco a staccarmi completamente”.

Per quanto riguarda le persone che ha catalogato come “false” all’interno della Casa, come Guenda Goria e Maria Teresa Ruta, ha dichiarato, non senza sarcasmo: “A me hanno colpito Maria Teresa e Guenda. Detto questo, non vorrei tornare sull’argomento perché non vorrei dare loro adito di stare un’altra stagione dalla D’Urso”.