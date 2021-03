Tom Felton è diventato famoso su scala globale all’età di 14 anni grazie al ruolo di Draco Malfoy nella famosissima serie cinematografica di Harry Potter. Non è stata la sua prima apparizione sul grande schermo e dopo la saga del maghetto ha avuto una carriera molto proficua, sia come attore che come musicista.

Chi è Tom Felton: la sua biografia

Thomas Andrew Felton è nato a Espom, in Inghilterra, nel 1987. Grazie ad un’attrice amica di famiglia inizia a recitare molto presto, all’età di 10 anni in I rubacchiotti. È il più piccolo di 3 fratelli e da piccolo inizia a praticare diversi sport, appassionandosi all’attività fisica.

La pesca, in particolar modo, lo appassiona al punto di considerare di laurearsi in gestione delle risorse della pesca, idea poi accantonata.

Grazie all’interpretazione di Draco Malfoy riesce a garantirsi alcuni premi che gli permettono di venir scritturato per numerose altre interpretazioni. Ma, oltre alla recitazione, fin dall’età di 7 anni Tom Felton decide di dedicarsi alla musica. Inizia a cantare nel coro della chiesa, arrivando poi a prender parte anche ai cori scolastici.

Impara a suonare la chitarra, insegnando anche a suonarla alla compagna di set Emma Watson.

Dopo aver scritto e inciso alcun canzoni, fonda assieme ad alcuni amici la Six String Productions, dedita alla scoperta dei nuovi talenti emergenti.

Tom Felton insegna ad Emma Watson a suonare la chitarra

Fonte: Instagram/Tom Felton

Tom Felton oltre a Harry Potter

Insomma, grazie ad Harry Potter Felton riesce a garantirsi in pochi anni la fama globale. Recita in tutti e 8 i film della saga, nel ruolo del “cattivo” Draco Malfoy, dichiarando poi che il suo film preferito è il sesto e di non aver mai letto i libri prima delle interpretazioni.

Una piccola curiosità sul ruolo è poi emersa alcuni anni dopo l’uscita dell’ottavo film, I doni della morte: parte 2.

Ha infatti raccontato che, nonostante sia biondo naturale, per il ruolo di Draco ha dovuto tingersi i capelli di biondo platino ogni 10 giorni. Riesce anche a vincere 3 premi, due MTV Movie Award come miglior antagonista e un Teen Choice Award come choice movie villain.

Dopo la conclusione della saga del mondo magico, Felton prende subito parte al cast del remake L’alba de pianeta delle scimmie. Recita anche in alcuni altri film, più o meno importanti, di cui l’ultimo è del 2020, Guida per babysitter a caccia di mostri. Recita anche nella serie tv The Flash, apprezzatissima dal pubblico.

