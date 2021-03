L’Isola dei Famosi deve ancora cominciare e già, tra alcuni concorrenti, sembra non scorrere ottimo sangue. Le due protagoniste dell’ultimo battibecco al vetriolo sembra siano Daniela Martani e Gemma Vera, e che l’oggetto di discussione sia stata una pelliccia indossata dalla seconda e palesemente contestata dalla prima.

Nei giorni scorsi i futuri protagonisti del reality della sopravvivenza estrema sono nel periodo di quarantena obbligatorio da superare in vista della partenza. Il gruppo si trova dunque a Milano. A raccontare i fatti è il blog DavideMaggio.it.

Isola Dei Famosi: lite per una pelliccia sintetica

A quanto pare sarebbe nata una lite tra Martani e Vera in quanto quest’ultima stava indossando una pelliccia, che secondo la Martani sarebbe stata di vero pelo animale.

Per questo motivo, essendo lei animalista, avrebbe rimproverato con toni decisamente molto accesi Gemma Vera, senza però sapere che la pelliccia in realtà era sintetica. A descrivere la reazione di Gemma Vera è proprio il blog di Davide Maggio: “Vera, che ha un caratterino niente male, l’ha messa a tacere dicendo che si trattava di una pelliccia sintetica. Ma pare sia stato solo un modo di zittirla nell’attesa di mettere la Martani nel suo libro nero!”.

Il reality comincerà il prossimo 15 marzo: da pochissimo i naufraghi sono già andati in Honduras, dove si spera che non ci siano stati ulteriori litigi.

Daniela Martani chi è: ex hostess e “scettica del Covid”

Nasce come hostess di Alitalia, ma sono i reality ad averla resa celebre: Daniela Martani ha partecipato al Grande Fratello nel 2009, per poi crescere come opinionista. Si è fatta conoscere per via delle sue posizioni estreme su alcuni argomenti, e lo scorso anno un suo video mentre si rifiutava di indossare la mascherina mentre si imbarcava su un traghetto è diventato virale ed ha scatenato enormi polemiche.

In seguito altre sue dichiarazioni sulla pandemia hanno fatto esplodere l’indignazione. Colpiscono molto, adesso, alcune affermazioni che l’opinionista faceva quest’estate propri sulla pandemia e sul virus, su Instagram, riprese da moltissime fonti: “Dovete svegliarvi, perché quello che sta succedendo è gravissimo. Stanno parlando di positivi quando sono persone che non hanno alcun sintomo, sono sane. Vi stanno impaurendo con lo spauracchio del numero dei positivi, ma essere positivi non significa assolutamente nulla. Nelle terapie intensive non c’è più nessuno, quindi devono spaventarci col numero di positivi”.