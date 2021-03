Nata a Roma il 1 Gennaio 1986 sotto il segno del Capricorno, Guendalina Tavassi ha trovato il successo mediatico partecipando all’undicesima edizione del Grande Fratello. Ha avuto la sua prima figlia Gaia, frutto di un amore adolescenziale con Remo Nicolini, all’età di 17 anni. Oggi suo marito è l’imprenditore napoletano Umberto D’Aponte, ed insieme hanno 2 figli: Chloe e Salvatore. Ma chi è l’amata ex gieffina, diventata ora influencer su Instagram?

Guendalina Tavassi e il Grande Fratello

Dopo l’eliminazione dalla casa del Grande Fratello 11, Guendalina ha subito riscosso un grande successo. Viene infatti invitata da Barbara d’Urso come opinionista nel programma Pomeriggio Cinque, e nello stesso anno partecipa anche a Mattino Cinque.



Un anno dopo diviene concorrente del reality show L’isola dei famosi, confermando così la sua forte popolarità.

Nel 2015 si approccia al mondo imprenditoriale e rileva con il marito ed altri 2 soci il ristorante Anima e Cor in centro a Roma.

Ora Guendalina lavora principalmente su Instagram, dove svolge il ruolo di influencer e blogger, e partecipa come opinionista ed invitata a diversi programmi tv.

Guendalina e i figli: Chloe e Salvatore

Essendo una donna molto solare ed esuberante, Guendalina ha una forte passione per la musica, per il canto e per il ballo.

Anche il fitness è molto importante per lei, in quanto su Instagram si mostra sempre in forma smagliante ed allenata.

Tuttavia la sua più grande passione è la famiglia, e non rinuncia a condividere con i suoi fan online alcuni momenti divertenti trascorsi con il marito ed i 2 figli Chloe e Salvatore.

Il difficile rapporto con la prima figlia

Tra Guendalina e la sua prima figlia Gaia sembra che in passato non sia scorso buon sangue. La giovane, infatti, avrebbe accusato la madre di non essere un buon genitore, di non occuparsi abbastanza di lei e di trascorrere il proprio tempo solo con la nuova famiglia creata con il marito Umberto d’Aponte.



Guendalina, tuttavia, prova un amore grandissimo nei confronti della figlia e si sente molto legata a lei. La showgirl spera quindi che in futuro ci possa essere una pacifica riconciliazione tra lei e Gaia.