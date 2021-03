Era il 2015 quando una Lidia Vella appena 23enne varcava la soglia della casa del Grande Fratello in compagnia della sua gemella Jessica. A distanza di 6 anni la concorrente, oggi web influencer, si è lasciata andare a confessioni choc sulle dinamiche del reality ed ha svelato dettagli della sua vita che erano rimasti inediti sino ad ora.

Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello

Alla domanda di un follower curioso, l’ex gieffina ha deciso di farsi avanti e di esporsi con dettagli della sua esperienza che erano rimasti nascosti sino ad ora. ‘Al Gf ti dicevano come comportarti riguardo al famoso triangolo che si era formato?’.

E Lidia Vella ha risposto al fan su Instagram: ‘Al Gf non ti dicono mai cosa fare o dire. Prima ti indeboliscono la mente e poi parte il lavaggio del cervello. Diciamo che ti portano ad avere le reazioni che vogliono loro. Alla fine farai i conti con le ripercussioni psicologiche. Io, ad esempio, ho sofferto di depressione per tre anni’. Una malattia questa, di cui Lidia Vella non aveva mai parlato apertamente fino ad oggi.

Il triangolo amoroso ‘costruito’ dalla produzione

L’edizione 2015 del Grande Fratello fu caratterizzata soprattutto dal triangolo che si era andato a creare tra Lidia Vella, Alessandro Calabrese (suo ex fidanzato) e Federica Lepanto (vincitrice del reality).

Secondo l’ex concorrente del reality sarebbe stata proprio la produzione a costruire e ad alimentare questa situazione particolare per attirare la curiosità del pubblico. Lidia e Alessandro si erano presentati separatamente ma, durante i provini, la produzione capì che i 2 erano stati fidanzati sul serio e di sfruttare la situazione. Dopo il Grande Fratello Lidia e Alessandro sono tornati insieme per un breve periodo ma le cose non hanno funzionato. La Vella e Federica invece hanno avuto modo di chiarirsi e riavvicinarsi dopo il programma.

Alessandro Calabrese e Federica Lepanto oggi

Dopo le rivelazioni di Lidia Vella, che tanto stanno facendo discutere, anche l’ex fidanzato Alessandro Calabrese, oggi imprenditore, ha voluto dire la sua dal suo profilo Instagram. Secondo lui la depressione dell’ex compagna non sarebbe altro che frustrazione: “A una certa bisogna andare a lavorare. La televisione va presa per quella che é: un’esperienza. Non ti risolve la vita. Se sei intelligente sfrutti i social per guadagnare qualche soldo in più e basta.

La mia ex fidanzata è frustrata per questa cosa, lo so“.

Dopo tanto tempo è chiaro che tra i 2 ci sia ancora molto rancore. Un rancore che invece si è dissolto nella relazione tra Lidia e Federica Lepanto. Dopo il programma le 2 ex rivali hanno avuto modo di chiarirsi e di far nascere una bella amicizia. Archiviata l’esperienza televisiva, la Lepanto si è laureata ed ora lavora come infermiera e volontaria del 118. È tornata a vivere ad Agropoli ed è in attesa del suo primo figlio dal compagno e farmacista Cristian.