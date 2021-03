Facevano fatica a essere contati i commenti dei tantissimi seguaci di Valentina Autiero che ieri, per qualche ora, hanno creduto di trovarsi di fronte alla bella notizia: una gravidanza. Nessuna lieta novella però: arriva la smentita dell’ex del Trono Over di Uomini e Donne.

Valentina Autiero incinta: la voce circolata sui social dopo la storia Instagram

Qualcuno ci ha sperato tantissimo e qualcun altro, di fronte ad una foto dubbia, ci ha messo pochissimo a credere che fosse realmente così ma la realtà, come spesso accade, non è quel che sembra. L’ex dama del Trono Over di Maria De Filippi a Uomini e Donne, Valentina Autiero, di fatto non è incinta e i lunghi chiacchiericci di queste ore su di lei sarebbero il frutto di un grande qui pro quo.

Il test di gravidanza e la canzone di Raf, Un’emozione inaspettata

Qualcuno ha infatti sognato un po’ troppo di fronte ad una storia Instagram della Autiero che avrebbe immortalato un test di gravidanza dall’esito positivo, anche e soprattutto alla luce della volontà di diventare madre che la Autiero in quel di Uomini e Donne in passato non aveva mai nascosto. La storia sarebbe apparsa nella giornata di ieri, mercoledì 10 marzo, e di fronte a quel test di gravidanza i seguaci si sono scatenati.

Insieme alla foto, a far nascere non pochi sospetti, anche una canzone: Un’emozione inaspettata di Raf, che molti hanno interpretato come ulteriore conferma ad una notizia però falsa. “Emozioni. Risveglio particolare… una notizia super“, aveva commentato la Autiero ma la notizia della gravidanza non la riguarda.

La smentita di Valentina Autiero: “Quel test non era mio“

Sempre nelle sue storie Instagram, alla luce del misunderstang, l’ex di Uomini e Donne ha fatto chiarezza sull’accaduto spiegando come quel test di gravidanza non fosse suo. “Avete capito male – ha dichiarato la Autiero – Non sono incinta io, anche perché essendo single sarebbe impossibile“.

Dopo aver rimosso la storia del test di gravidanza, sempre la Autiero ha proseguito nel suo chiarimento: “Ho fatto in tempo a togliere quella storia. Mi è arrivata quella notizia ieri sera tardi e quindi stamattina mi sembrava una notizia speciale per una persona che lo aspettava da tanto tempo“. Ringraziando ugualmente per tutte quelle felicitazioni la Autiero ha poi sottolineato come non sia ancora arrivato il suo momento: “Tranquillizzatevi perché quel test non era mio. Vi mando un bacio“.