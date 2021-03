Questa sera prende il via il nuovo show di Rai1. Dopo Il cantante mascherato, continuano i misteri della Rai con Canzone Segreta in onda da venerdì 12 marzo in prima serata. Al timone del programma Serena Rossi, artista a tutto tondo, cinema, tv e musica, sembra proprio avere talento per tutto.

Canzone Segreta: che cos’è e come funziona

Canzone Segreta si forma in tutto di cinque serate, e “darà spazio a forti emozioni e a momenti di intensa suggestione“, rivela la Rai. Una serie di ospiti famosi si alterneranno nello studio di fronte a Serena Rossi. Sono persone del mondo dello spettacolo, dello sport, del giornalismo, tra gli altri.

Una poltrona bianca su cui accomodarsi per ricevere la sua sorpresa, come ha spiegato la stessa Serena Rossi a Sanremo.

Per questo viaggio nei sentimenti, l’ospite sentirà le prime note della sua canzone preferita che lo accompagnerà tra i ricordi con filmati, fotografie e messaggi da persone importanti della loro vita. Il brano vedrà sempre un nuovo arrangiamento rispetto all’originale accompagnato da coreografie del corpo di ballo e dei performer.

“Canterò una canzone a sorpresa in ogni appuntamento. Il ruolo in cui mi sento più a mio agio forse è la mamma.

Professionalmente, non so sceglierne uno, sono entusiasta di tutto. E voglio essere libera di spaziare fra tutto“, aveva spiegato la conduttrice. “Non è una semplice carrellata di canzoni spalmate su una prima serata, ma il pretesto per conoscere meglio i sette personaggi noti che, di puntata in puntata, vi si alterneranno“, aveva aggiunto.

Gli ospiti di Serena Rossi a Canzone Segreta

Intanto però Serena Rossi ha anticipato chi ci sarà con lei ad affrontare la prima serata dello show. I vip pronti a sedersi sulla poltrona bianca della conduttrice sono: Luca Argentero, Franca Leosini, Virginia Raffaele, Carlo Conti, Veronica Pivetti, Cesare Bocci e Marco Tardelli.