Giornalista e blogger, così si descrive la moglie del politico italiano Enrico Letta. Si chiama Gianna Fregonara ed è la seconda moglie di Letta nonché madre dei suoi 3 figli, Giacomo, Lorenzo e Francesco. Tutto sulla compagna di Letta ed ex “first lady” che sembra ora destinata ad essere la moglie della futura guida del Partito Democratico.

Gianna Fregonara: chi è la moglie di Enrico Letta

Gianna Fregonara, originaria di Novara, sarebbe nata nel 1968 e avrebbe dunque 52 anni. Grande giornalista e nome di spicco della redazione de Il Corriere della Sera, è una donna che ha sempre tenuto la sua vita privata ben lontana dalle telecamere e dalle prime pagine dei giornali.

Descritta come una donna molto semplice, anche solo a voler ricercare qualche suo scatto si scorge immediatamente la difficoltà nel farlo.

La passione per la Giurisprudenza e il giornalismo

Insieme al marito formano una coppia molto discreta e si ricorda come, ai tempi della nomina del marito a Presidente del Consiglio, furono poche e risicate le parole della giornalista a commento: “In questo momento preferisco non dire nulla“. Di lei, anni fa, La Stampa scriveva in relazione ai suoi studi in quel di Novara seguiti da un percorso brillante in quel di Giurisprudenza presso l’Università Statale di Milano.

Scelta e selezionata da Il Corriere della Sera dopo che aveva già messo alla prova la sua capacità in veste di giornalista per quotidiani locali, da quel momento è stata per lei un’ascesa nel settore.

La passione per il Piemonte

Di lei, escludendo la carriera, si sa che è particolarmente legata alla sua città, Novara, ma anche più in generale al Piemonte tanto da aver voluto celebrare anche il suo matrimonio con Enrico Letta proprio a Biella e anche in quell’occasione, la coppia, si guardò bene dal rendere pubblica e manifesta la cerimonia.