L’abbiamo vista nei panni di corteggiatrice del tronista Andrea Damante e rivale di Giulia de Lellis a Uomini e Donne, ma come si è evoluta la vita di Laura Frenna dopo l’esperienza nel programma televisivo condotto da Maria de Filippi? Dalla telecamera puntata contro al lavoro dietro le quinte di Canale 5.

Da ex corteggiatrice di Uomini e Donne al lavoro nel team di Maria De Filippi

Nata il 15 Novembre 1994 a Milano, sotto il segno dello Scorpione, Laura Frenna ha trovato una vera e propria direzione all’interno dello studio di Maria De Filippi sebbene ai tempi, parlando di affari di cuore, non le avesse riservato grandi fortune.

Dopo aver conseguito nel 2016 la laurea in Linguaggi dei Media presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano ed aver partecipato al programma Uomini e Donne corteggiando l’allora tronista Andrea Damante, la giovane Laura si è trasferita a Roma per lavorare dietro le quinte nella squadra di Maria de Filippi, che ne aveva riconosciuto l’innegabile talento.

Laura Frenna si definisce ad oggi molti soddisfatta del suo lavoro e i suoi fan sono felici per questo sviluppo della sua vita, sebbene in più occasioni hanno dimostrato nostalgia nei suoi riguardi non vedendola più in televisione, o almeno, non osservandola più al centro dell’attenzione.

Laura Frenna: da Andrea Damante alla relazione con Camillo Agnello

Non è dato sapere molto dell’attuale situazione sentimentale di Laura Frenna. Dopo l’infatuazione per Andrea Damante, la ragazza avrebbe avuto una relazione con l’ex di Temptation Island Camillo Agnello. La loro storia è tuttavia finita, anche se i 2 sembrano comunque rimasti in buoni rapporti dopo la rottura. Nel 2018 la Frenna aveva iniziato a frequentare Paolo Ciavarro, probabilmente conosciuto negli studi Mediaset dove i 2 ragazzi lavoravano.

Una conoscenza però venuta al termine e ora Ciavarro è più che fidanzato con Clizia Incorvaia.

La passione per il nuoto e la notorietà su Instagram

Laura è sempre stata una ragazza molto sportiva, una passione che coltiva sin da piccola quando ha iniziato a praticare nuoto e danza. Non di rado tuttora su Instagram si mostra particolarmente attenta al benessere fisico trascorrendo, quando ancora si poteva, molto tempo in palestra. Grande appassionata anche di calcio, Laura Frenna è una fan sfegata dell’Inter e anche questo traspare dal suo profilo social dove gioisce per la sua squadra del cuore.