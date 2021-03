L’ultima puntata di Uomini e Donne prevista in fascia settimanale andrà in onda tra poche ore: nel parterre di corteggiatori di Maria De Filippi ci sono, in questo momento, un enorme numero di corteggiatori e altrettanti tronisti: gli intrecci che stanno nascendo sono moltissimi, e con ogni probabilità saranno numerosi anche i battibeccherete che vedremo in puntata.

Uomini e Donne anticipazioni: Samantha interessata a Gero, lui abbandona

Al centro dell’attenzione dei telespettatori, questa volta, ci sarà il triangolo formato da Samantha, Gero e Lara. La prima, tronista, è corteggiata da Gero. Gero, a sua volta, ha catturato le attenzioni di Lara, che dice di essere entrata nel programma per conoscerlo.

A spiegare il perché del suo arrivo è proprio lei, al suo ingresso in studio: “Il motivo per cui sono voluta venire qui è perché mi sei molto piaciuto ovviamente dal punto di vista estetico….dal punto di vista caratteriale non è uscito molto di te, non so se sia perché sei una persona molto riservata o semplicemente ti lasci andare solo con le persone con cui vivi di più…mi piacerebbe poterti conoscere!”.

Samantha e Gero, al contempo, hanno avuto un incontro negli scorsi giorni e pareva si fossero trovati molto bene insieme: colpirebbe dunque il fatto che, secondo le anticipazioni di Vicolo delle News, lui sarebbe intenzionato a lasciare il programma, perché non sarebbe più interessato a questo percorso.

L’abbandono di Gero porterà anche a un abbandono di Lara, che era entrata nel programma esclusivamente per conoscere il cavaliere.

Momento intimo tra Massimiliano ed Eugenia

Un altro momento molto toccante sarà quello tra Massimiliano ed Eugenia: lei ha preparato a lui una sorpresa molto intima e commovente, invitando il ragazzo a sedere con lei in una stanza dove campeggiano le immagini di lui e lei da bambini, facendogli capire di voler iniziare dal principio, e raccontando una parte molto dolorosa della sua vita: il divorzio dei suoi genitori.

Il racconto colpisce molto il ragazzo, che però decide di uscire anche con Federica, che lo sprona a condividere con lei alcuni lati della sua passione per la ginnastica ritmica.

