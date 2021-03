Fabrizio Corona si trova al momento ricoverato nel reparto di Psichiatria del Niguarda di Milano, dopo il crollo seguito alla comunicazione che dovrà tornare in carcere. L’ex re dei paparazzi, in una sconvolgente diretta Instagram, si è inflitto delle lesioni alle braccia, dicendosi pronto a dare la sua vita.

Fabrizio Corona ha poi iniziato uno sciopero della fame, che ha dichiarato andrà avanti finché non riuscirà a parlare con la presidente del Tribunale di Sorveglianza di Milano. Intanto a prendere la parola è la madre Gabriella Previtera, che rivolge un lungo messaggio a favore della scarcerazione di Fabrizio Corona.

Fabrizio Corona, l’appello della madre Gabriella Previtera

In un post su Instagram pubblicato sul profilo del figlio, Gabriella Previtera attacca duramente la decisione di revocare i domiciliari a Fabrizio Corona. “Per la prima volta dopo tanti anni ti ho visto cambiato..Certo ancora i gravi problemi legati alla tua patologia sono da debellare del tutto .Ma per i cittadini che in questa Italia cercano una giustizia giusta io dico che mio figlio è un perseguitato da un tipo di magistratura bigotta e priva di qualsiasi segno di sensibilità umana..“, scrive Previtera.

Il post Instagram di Gabriella Previtera

“A nome di tutte le madri che hanno i figli perseguitati io chiedo che questo abuso di potere finisca ..perche il mio cuore è a pezzi ma..il mio onore di cittadina che credeva nella giustizia è stato trafitto da una lama piena di veleno e cattiveria“, continua la madre di Fabrizio Corona, “Che Dio ci aiuti affinché la giustizia possa vincere sull’ arroganza di chi non è in grado di capire“.

Il rapporto tra Fabrizio Corona e Gabriella Previtera

Gabriella Previtera ha sempre lanciato allarmi riguardo alla salute del figlio. “Fabrizio ha chiaramente dei problemi da curare“, ha raccontato la madre a Non è l’Arena, dove ha spiegato anche gli alti e bassi del loro rapporto.

“Prima c’era un grandissimo amore e stima reciproca… Poi ultimamente si è allontanato da me perché io rappresento per lui la sua coscienza, tutto quello che lui era, che io desideravo che fosse“, dichiara, “È come se lui mi tenesse a distanza per proteggermi“.

Per Gabriella Previtera ci sono responsabilità riguardo a quello che è successo a Fabrizio Corona: “Fino a 20 anni era un ragazzo normale, poi ha incontrato delle persone sbagliate e ha conosciuto il dio denaro. Fabrizio ha avuto una bella adolescenza, poi ha avuto un lungo periodo disastroso in cui si è perso“.

