Ospite a Domenica In, Arisa concede un’intervista alla padrona di casa nonché grande amica Mara Venier. Tra le clip proposte, ce n’è una che ripropone alcune immagini assieme all’attuale fidanzato, il manager Andrea Di Carlo. La cantante scoppia in lacrime e anche la stessa conduttrice fatica a consolarla, ma le sue parole sembrano smentire ogni voce di crisi tra i due.

Il crollo emotivo di Arisa

Nel corso del nuovo appuntamento con Domenica In è ospite Arisa, una delle protagoniste dell’ultima edizione del Festival di Sanremo con il brano Potevi fare di più. La cantante concede una chiacchierata a tu per tu con Mara Venier, sua grande amica, spaziando dalla musica a confessioni più intime.

E, proprio al termine di una bellissima clip con in sottofondo il suo grande successo Meraviglioso amore mio, la cantante scoppia in lacrime. Le immagini ripropongono i momenti migliori della carriera della cantante, per poi concludersi con alcuni scatti assieme all’attuale fidanzato, il manager Andrea Di Carlo, ed una frase a lui dedicata.

Su di loro, negli ultimi giorni, sono esplose voci di una presunta crisi che però non hanno mai realmente trovato un riscontro né dall’una né dall’altra parte.

Addirittura pochi mesi fa si vociferava che la coppia fosse intenzionata a programmare il matrimonio, a testimonianza del reale amore che li unisce. Ma a tenere banco negli ultimi giorni è questa presunta crisi e anche Mara Venier prova ad indagare.

“Preferisco che le cose arrivino e si compiano“

Al termine della clip, Arisa crolla in lacrime e si rivolge scherzosamente alla padrona di casa: “E così piansi. Brava, ce l’hai fatta“. Ma la Venier si mostra subito preoccupata per l’inatteso crollo emotivo della sua ospite e cerca di informarsi: “Rosalba, che c’è?“. “Non mi piace piangere in televisione.

Piango e mi emoziono“, la sua risposta tra le lacrime. La conduttrice cerca di rassicurarla chiedendole se, al centro di questa crisi emotiva, c’entrasse il fidanzato: “Piangi perché hai visto lui? Ti fa piangere? Perché se ti fa piangere non va bene, un uomo deve farci ridere“.

Arisa però nega subito ogni ipotetica responsabilità del fidanzato: “No, mi fa molto ridere, è una persona molto bella“. Una risposta che lascia intendere che la storia d’amore con Di Carlo procede non stia vivendo una crisi. Ma le successive parole della cantante trasmettono comunque insicurezze e la ricerca di risposte che, ad oggi, fatica a trovare: “Io sono molto credente, mi affido al cielo.

Quello che il cielo vorrà per me, sarà: io non decido niente. Aspetto solo che qualcuno faccia la scelta giusta per me, perché io tante cose non le so. Non so scegliere, preferisco che le cose arrivino e si compiano. Io ho fiducia nel cielo e sarà così“.

Approfondisci

Matrimonio in vista per Arisa e Di Carlo? Una foto sembra non lasciare dubbi