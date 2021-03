Ventimiglia, attimi di paura alle prime luci del mattino di domenica mattina, quando un treno cisterna è deragliato nei pressi della stazione. Il treno merci era diretto in Francia, immediato l’intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area: fortunatamente non risultano feriti.

Ventimiglia: deraglia vagone cisterna

È accaduto tutto in pochi attimi intorno alle 6.30 del mattino di domenica 14 marzo. Un treno cisterna, adibito al trasporto di ossido di etilene è deragliato a ridosso della stazione di Ventimiglia. Era l’ultimo vagone merci diretto verso la Francia.

Fortunatamente, all’interno delle cisterne non c’era il gas, il treno era vuoto e non ci sono stati feriti.

Immediato l’intervento dei vigili del fuoco che, in un paio d’ore, hanno riportato tutto alla normalità.

Ventimiglia, deraglia vagone cisterna: le cause

Al momento non sono del tutto chiare le cause che hanno portato al deragliamento del treno. L’ipotesi principale è che sia stato causato da un problema nello scambio dei binari. La linea è rimasta bloccata fino alle 7.40 del mattino e la linea elettrica è stata sospesa per consentire gli interventi. Tutti i treni diretti verso la Francia sono stati sospesi per un paio d’ore e sostituiti da navette.

La circolazione è ripresa con l’intercity 505 e il Thello dalla Francia.

L’incidente ferroviario di Viareggio

Quanto accaduto a Ventimiglia ha revocato il tragico incidente ferroviario verificatosi a Viareggio il 29 giugno 2009 quando, sempre un treno cisterna, è deragliato nei pressi della stazione. Questa volta però il treno era pieno di GPL la cui fuoriuscita innescò un incendio che ha provocato una forte esplosione i cui effetti colpirono non solo la stazione anche tutto il circondario per un raggio di circa 100 metri. In quella che è stata ribattezzata come Strage di Viareggio, sono morte 32 persone e circa un centinaio sono i feriti.

