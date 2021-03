Angela Melillo chi è: età, altezza, figlia, compagno e carriera di Angela Melillo, concorrente dell'Isola dei Famosi

Forse ai giovanissimi non dice nulla, ma Angela Melillo è una ballerina, showgirl e attrice italiana che iniziò la sua scalata nel mondo dello spettacolo come soubrette nello storico programma Bagaglino.

Da allora la sua carriera si è arricchita di esperienze televisive, teatrali e cinematografiche. Tra i partecipanti dell’Isola dei Famosi 2021, è probabilmente l’unica ad aver già fatto un’esperienza simile. Nel 2004 partecipò e vinse il reality di Rai 2 La Talpa, dimostrando una forte tenacia e di saper superare anche prove psicofisiche molto pesanti.

Chi è Angela Melillo: origini, età, altezza e carriera

Nata a Roma nel 1967, Angela Melillo è la splendida 53enne che spicca nel gruppo dei naufraghi dell’edizione dell’Isola dei Famosi, in partenza lunedì 15 marzo 2021.

La giovane Angela inizia la sua carriera come ballerina nel 1991 ma ben presto la sua verve e la sua bellezza le permetteranno di ampliare ed evolvere la sua carriera.

Alta 1 metro e 70, longilinea, bionda e con gli occhi azzurri, passa da ballerina di fila a primadonna sul palco del Bagaglino. Nel ’92 affianca Teo Teocoli e Gene Gnocchi nella conduzione di Scherzi a parte e dal ’94 al ’97 è una delle “spintarelle” del programma Beato tra le donne di Paolo Bonolis.

La nascita della figlia Mia e la separazione dal marito Ezio Bastianelli

Dopo svariate partecipazioni a programmi televisivi, grazie allo studio della recitazione, inizia ad ottenere molte parti in diverse fiction Rai e Mediaset come Love Bugs e Il maresciallo Rocca. Nel 2016 approda anche al teatro recitando nella commedia Una fidanzata per papà con Sandra Milo, Savino Zaba e Stefano Antonucci. Parallelamente, nel 2008 diventa mamma di una bambina, Mia, nata dal matrimonio con il ristoratore Ezio Bastianelli conclusosi dopo 7 anni con la separazione del 2013.

L’approdo a L’Isola dei Famosi

A pochissimi giorni dalla partenza per l’Honduras, Angela Melillo ha rilasciato una lunga intervista a City Milano nella quale si dice estremamente emozionata in vista della nuova avventura. Riguardo alla scelta di partecipare all’Isola dei Famosi: “Ho avuto qualche reticenza, lo ammetto, ma adesso sono davvero entrata nel mood“, merito probabilmente della figlia Mia, oggi 13enne, che definisce “la mia fan numero uno“. Una prova, questa, che arriva dopo un periodo di lontananza dalla tv piuttosto lungo.

La paura dello stress

Nella sua clip di presentazione su Instagram si definisce solare, leale, semplice e amante dei valori familiari.

Speriamo che questa sua positività possa giocare a favore del suo più grande timore. La cosa che la spaventa di più è infatti: ‘Lo stress legato agli umori generali del gruppo, influenzabili per motivi personali o che possono scaturire dalla fame e dalle sconfitte nelle prove. La vera sfida è rimanere calmi e mantenere la lucidità il più a lungo possibile’.

Angela Melillo e il compagno Cesare San Mauro

Come abbiamo detto, a seguirla da casa ci sarà la figlia Mia ma non sarà sola. A fare il tifo per lei ci sarà anche il compagno, l’avvocato Cesare San Mauro e il suo amato cagnolino: “Li porterò nel cuore e nei miei pensieri, osserverò la luna e sapremo di guardare tutti insieme nella stessa direzione”.

Una particolarità che segnerà la sua partecipazione al reality saranno gli hashtag che accompagneranno tutti i post e le stories del suo profilo: #iconblondie e #biondasempresvampitamai.

