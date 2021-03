Roberto Ciufoli è un noto attore, comico, doppiatore e regista teatrale. Conosciuto soprattutto come membro del celebre quartetto comico La Premiata Ditta, Ciufoli è pronto a portare simpatia e risate sull’Isola dei Famosi 2021. Scopriamo qualcosa sulla vita e la sua carriera.

Roberto Ciufoli chi è: le origini del successo

Roberto Ciufoli è nato a Roma il 1° marzo 1960 sotto il segno dei Pesci. La sua passione per la recitazione e la sua vena comica emergono presto, tanto che nel 1981 fonda la compagnia teatrale L’Allegra brigata con altri 9 colleghi. Nel frattempo prosegue gli studi e nel 1983 consegue il diploma ISEF.

Inizia anche a lavorare come insegnante di educazione fisica e per un periodo fa anche il rappresentante. A 38 anni però anni decide di dedicarsi alla sua vera passione: lo spettacolo.

Vita privata: la moglie Theodora e i figli Jacopo e Romeo

Delle sua famiglia non si sa molto. Roberto Ciufoli è diventato papà di Jacopo nel 1995, ma della madre del ragazzo non si sa neanche il nome. Dal 2004 è legato a Theodora Bugel, un’imprenditrice e arredatrice di origini francesi. I due si sposano nel 2011 e nel 2016 nasce finalmente il figlio Romeo. Roberto Ciufoli raccontava a Diva e Donna: “Abbiamo cercato per anni questo bambino, ma non arrivava.

Così abbiamo optato per la fecondazione assistita. Non è stato facile“. Sui social Roberto posta spesso foto nella veste di padre presente e affettuoso.

La Premiata Ditta e il successo da comico

L’Allegra brigata mette in scena 5 spettacoli teatrali e partecipa a 2 edizioni del G. B. Show, un programma di Rete 1 popolare negli anni Ottanta. Nel 1986 però Roberto Ciufoli si distacca dalla banda e dà vita, insieme a Pino Insegno, Francesca Draghetti e Tiziana Foschi, al gruppo comico La Premiata Ditta.

Il quartetto debutta nei programmi Rai Pronto, chi gioca?

e Pronto, è la Rai?. Destreggiandosi tra teatro e piccolo schermo, i comici conquistano la simpatia del pubblico e ottengono sempre più successo. Nel 1994 preparano la sceneggiatura della loro unica esperienza cinematografica, L’assassino con le scarpe gialle. Il maggiore riscontro presso il grande pubblico arriva con la propria sitcom Finché c’è ditta c’è speranza e con il programma, Premiata Teleditta. Le due trasmissioni dell’irriverente quartetto diventano veri e propri cult della televisione italiana.

Un’amicizia di vecchia data lega Roberto Ciufoli a Pino Insegno.

Complici e da sempre spalla l’uno dell’altro, i due sono stati compagni di studio e poi colleghi sul palco e sullo schermo.

Carriera da solista

Roberto Ciufoli solca i palcoscenici di tutta Italia, portando spettacolo e risate ai pubblici più diversi come attore e come regista. Tra i suoi successi Aladin – Il musical, Santa Giovanna dei macelli e A Christmas Carol. Nel 2005 Ciufoli partecipa come concorrente al reality La talpa. Nel mondo delle fiction prende parte a Don Matteo, Incantesimo, Liberi di giocare, Crociera Vianello e Distretto di Polizia. Per quanto riguarda il cinema, invece, Roberto è in Americani, un film diretto da Sergio Rubini.

Viene inoltre scritturato anche per i film, I miei più cari amici (1997), Notte prima degli esami…oggi (2007) e Un nemico ti vuole bene (2018). Come doppiatore ha dato la sua voce al topolino di La gabbianella e il gatto, a Orazio in La carica dei 101 e a Marshall in L’era glaciale 4.

Tra i naufraghi dell’Isola dei famosi 2021

La prossima avventura del poliedrico artista sarà in Honduras come concorrente dell‘Isola dei Famosi 2021. Alla sua seconda esperienza in un reality, Roberto Ciufoli pare entusiasta della partenza e pronto a mettersi in gioco.

La sua vena comica spiccherà sicuramente sull’Isola.