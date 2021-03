Nata a Roma il 18 Maggio 1973 sotto il segno del Toro, Daniela Martani è stata recentemente sotto i riflettori per le sue dichiarazioni riguardo il Covid-19 e l’utilizzo delle mascherine. Ma chi è effettivamente la nuova concorrente del programma L’Isola dei Famosi?

Chi è Daniela Martani: dall’impiego presso Alitalia al piccolo schermo

Prima di apparire sul piccolo schermo, Daniela Martani lavorava presso Alitalia. Nel 2009 ha protestato contro l’azienda per denunciare le ingiustizie che accadevano all’interno della compagnia. In contemporanea Daniela Martani è approdata su Canale 5, partecipando alla nona edizione del Grande Fratello.

È anche apparsa in programmi televisivi com Mattino 5 e Pomeriggio 5. Successivamente ha condotto segmenti radiofonici per Radio Campus ed è stata presentatrice presso Radio Kiss Kiss. Nel 2021 appare ora di nuovo sul piccolo schermo come concorrente del reality show L’Isola dei Famosi.

Daniela Martani: età, altezza e vita privata

Non si sa molto sulla vita privata di Daniela Martani che oggi ha 47 anni ed è alta 1,70 m. Della Martani si conoscono le sue 2 sorelle, Manuela e Martina. Per quanto riguarda la sua situazione sentimentale, al momento la naufraga sembra avere il cuore libero o, nel caso fosse impegnato, lo sarebbe in maniera ben distante dai riflettori.

Da quanto emerge dal suo profilo Instagram, la Martani è una grande amante del mondo degli animali e sono numerose e note le sue proteste in virtù della loro difesa e dei loro diritti che sposa anche in termini di alimentazione essendo vegana.

Daniela Martani e il negazionismo

Daniela Martani è stata recentemente sotto i riflettori per le sue idee negazioniste riguardanti il Covid-19. La scorsa estate, per esempio, si è rifiutata di indossare la mascherina mentre saliva con la macchina su di un traghetto, ritardando la partenza del mezzo.

Sue affermazioni come “La carne uccide più del coronavirus” e “I vegani hanno meno possibilità di essere contagiati” hanno destato molto scalpore e anche numerose critiche.

Le accuse nei confronti di Radio Kiss Kiss

Proprio per questo motivo la Martani aveva annunciato di essere stata licenziata da Radio Kiss Kiss, scagliandosi contro l’emittente che però, al Corriere della Sera, aveva allontanato ogni accusa della Martani: stando a quanto diffuso da Radio Kiss Kiss infatti, il contratto della Martani si trovava già in scadenza e il mancato rinnovo dello stesso era già stato precedentemente deciso dall’editore, sfatando così la correlazione.