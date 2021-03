Drusilla Gucci chi è: biografia e vita privata della concorrente dell’Isola dei Famosi 2021

Se leggendo il suo cognome tra quelli dei concorrenti dei naufraghi de L’Isola dei Famosi avete pensato che vi suonasse famigliare, avete avuto l’intuizione giusta.

Drusilla Gucci è l’erede della maison fiorentina Gucci, precisamente figlia di Stefania e Uberto Gucci e pronipote di Guccio Gucci, colui che fondò la casa di alta moda nel 1921. Di lei non sappiamo molto, i suoi canali social lasciano trasparire ben poco della sua vita privata e proprio per questo Drusilla Gucci ha destato molto interesse tra il pubblico.

Chi è Drusilla Gucci: altezza, gli insetti come passione e la vita privata

La giovane concorrente dell’Isola dei Famosi ha ereditato il suo nome dalla nobile antenata Drusilla dei duchi Caffarelli, moglie dello stilista Roberto Gucci, nipote del fondatore del marchio di alta moda.

Bionda, occhi azzurri, fisico atletico ed asciutto, alta 1 metro e 66 (secondo quanto scritto su uno dei suoi post Instagram): di lei sappiamo che è un’appassionata di libri, di piante e di insetti, in particolare delle mantidi religiose.

La passione per i cavalli nei suoi post di Instagram

La sua più grande passione però sono i cavalli e l’equitazione, sport che pratica sin da quando era molto piccola.

Dal suo profilo social, colorato ma piuttosto scarno, spiccano infatti alcune foto che la ritraggono a cavallo e in una delle quali scrive: ‘Ho iniziato a montare a cavallo a sei anni, e non ho mai smesso, tanto che è diventato un gesto naturale, come bere o camminare. I cavalli mi hanno riempito la vita, creature silenziose, ma con un cuore più generoso di molti che ho conosciuto. Dicono che i cavalli insegnino, a chi sa ascoltarli, a montarli nel giusto modo, ma in realtà impartiscono lezioni ancora più importanti. Lealtà. Fiducia. Rispetto. Tenacia’.

Fonte: Instagram, Drusilla Gucci

Una vip molto riservata

Nella prima scheda di presentazione tra i naufraghi dell’Isola, Drusilla Gucci Non risulta difficile crederle.

Di lei non si conosce l’età, il luogo di residenza, la professione e tanto meno la situazione sentimentale. Sappiamo che ama molto la sua famiglia ma la sua vita privata è del tutto ignota al grande pubblico. Per conoscerla meglio non ci resterà altro che seguire l’Isola dei Famosi, in partenza questa sera 15 marzo su Canale 5.