Un reality tira l’altro e pure una “Salemi“: finita l’esperienza al Grande Fratello Vip di Giulia Salemi che, pur non avendo trovato la vittoria è riuscita a scovare l’amore in Pierpaolo Pretelli, è ora tempo di cedere il testimone a mamma Fariba Tehrani. La neo naufraga, che si sta già mettendo alla prova su Parasite Island, un vero esperimento dell’Isola dei Famosi per i naufraghi “incapaci”, può però contare su un fan d’eccezione.

Fariba Tehrani a L’Isola dei Famosi 2021: show dei #prelemi su Twitter

Mentre Fariba Tehrani dà show in quel delle Honduras sotto severa osservazione della neo mamma de L’Isola dei Famosi, Ilary Blasi, sui social i “topi” ballano.

Il riferimento è ai due neo uscenti dal reality del Grande Fratello Vip, Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli. Entrati rigorosamente single nella casa più spiata d’Italia, i due sono usciti praticamente sul finale e più che innamorati. E proprio il finalista del Grande Fratello Vip si trova ora dall’altra parte dello schermo a fare il tifo per la suocera, conosciuta da pochissimo.

Pretelli fa il tifo per Fariba e Giulia lo prende in giro

Continuano a intrecciarsi perfettamente le strade del Grande Fratello Vip con quelle de L’Isola dei Famosi, che questa sera ha avuto il suo avvio su Canale 5 con la presenza in studio proprio dell’ultimo vincitore, Tommaso Zorzi, in veste di opinionista fisso in studio al fianco della conduttrice Ilary Blasi e della collega d’opinioni, Iva Zanicchi.

Tornando però a Pierpaolo, proprio Pretelli poco dopo l’inizio de L’Isola dei Famosi ha voluto lanciare un messaggio alla suocera: “Forza #Fariba #isolaprelemi“. Un commento su Twitter che non è ovviamente passato inosservato alla fidanzata Giulia Salemi che ha immediatamente risposta, dando spettacolo sul social: “Sviolinata alla suocera? Bravo hai capito come avere il consenso di Faribona“.