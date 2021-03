Nella puntata d’esordio de L’Isola dei Famosi il cast è al completo… o quasi. A mancare in questo debutto del reality, infatti, è la presenza di Elettra Lamborghini, bloccata a casa dal Covid. La ‘twerking queen’ ha comunque voluto intervenire in video-collegamento, aggiornando tutti sulle sue condizioni di salute.

Elettra Lamborghini bloccata dal Covid

L’Isola dei Famosi ha preso il via questa sera con la puntata d’esordio e il cast quasi al completo. Se infatti tutti i naufraghi sono pronti a sbarcare in Honduras, in studio c’è invece un’assenza molto importante. Si tratta di Elettra Lamborghini, annunciata come opinionista di questa edizione al fianco di Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, ma bloccata a casa per il Covid-19.

La cantante, infatti, ha annunciato negli scorsi giorni di essere risultata positiva al tampone, imprevisto che ha di fatto bloccato il suo esordio in studio assieme a Ilary Blasi e il resto della troupe.

Nella puntata d’esordio di questa sera, ad affiancare la conduttrice ci sono solamente Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. Tuttavia anche la stessa Elettra ha avuto modo di prendervi parte, intervenendo in video-collegamento da casa sua.

La cantante rassicura: “Sto benissimo“

Dopo aver salutato la Blasi e i suoi colleghi opinionisti, la ‘twerking queen’ ha fatto il punto sulla sua attuale condizione di salute: “Sto benissimo, mi sto un po’ annoiando, il mio cane non mi sopporta più“, Per poi mostrare un outfit tutto piume, per dimostrare la sua effettiva partecipazione a questo debutto anche se a distanza.

A seguire rivolge un complimento speciale alla conduttrice: “Mi piacciono i naufraghi ma tu sei più bella, devo farti i miei complimenti“.

Poi esprime il suo primo giudizio sui naufraghi, sbagliano però il nome del suo (al momento) preferito: “Ce n’è uno che mio sta molto simpatico: Gaston… Gastogne“.

Il riferimento è a Paul Gascoigne, ex calciatore e naufrago di questa edizione.

Il video-collegamento di Elettra Lamborghini si conclude con un messaggio di speranza: “Speriamo nel prossimo tampone“.

