L’Isola dei Famosi parte subito con il botto e, a catalizzare l’attenzione con un malizioso siparietto, sono gli opinionisti Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi. I due promettono risate e divertimento, come testimonia il doppio senso della cantante parlando di pesci. “Il pesce in bocca può anche essere…” è solo l’inizio di un piccolo siparietto, presto degenerato in risate ed imbarazzo generale.

Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi show

Questa sera ha preso ufficialmente il via la nuova edizione de L’Isola dei Famosi. Al timone Ilary Blasi, opinionisti in studio Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, in attesa di Elettra Lamborghini bloccata a casa a causa del Covid.

Il debutto del reality vede il cast ufficiale di naufraghi approdare in Honduras ed iniziare così la loro avventura nella natura più selvaggia. Ma, mentre i concorrenti si tuffano in mare con il consueto salto all’elicottero e il successivo approdo sulla spiaggia, in studio si consuma un vero e proprio show.

Protagonisti di un siparietto alquanto esilarante sono proprio i due opinionisti questa sera presenti al fianco di Ilary Blasi: Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi.

Siparietto malizioso e doppi sensi

Al centro di un dibattito il tuffo in mare dall’elicottero di Daniela Martani.

Dichiaratamente vegana, la naufraga è finita al centro delle attenzioni per un simpatico dubbio espresso da Iva Zanicchi, che si è chiesta cosa fosse successo se, tuffatasi in mare, si fosse ritrovata con un pesce in bocca considerata la sua dieta. Lo show ha continuato per qualche minuto, sino a quando la cantante non è ritornata sulla questione: “Volevo dire, quando feci la battuta del pesce, che il pesce in bocca può essere anche…“.

Prima che la Zanicchi concludesse la frase, in studio si sono scatenate risate e clamore. “Eh…” ha risposto Tommaso Zorzi con un’espressione piuttosto maliziosa. La sua ‘collega’ opinionista ha subito provato a zittirlo in maniera simpatica: “Ma stai zitto, ma che c’entra“.

Sebbene Ilary Blasi abbia cercato di riprendere in mano le redini dello show, la battuta della Zanicchi non è passata inosservata e ha indubbiamente mandato in delirio i più appassionati fan del reality.