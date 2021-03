È una notizia di questi momenti quella che arriva drammaticamente dalla città di Napoli dove in questi momenti si sarebbe consumata una sparatoria nel quartiere Fuorigrotta: diversi i colpi d’arma da fuoco sparati, c’è un morto.

Napoli: sparatoria a Fuorigrotta

La tragedia si è consumata in questi momenti: accorsi sul luogo i Carabinieri, diverse pattuglie della Polizia e tutto il personale del 188 che hanno raggiunto il luogo a bordo di un’ambulanza. Arrivati però, non hanno potuto far altro che constatare il decesso di un uomo. Sono pochissime le notizie che arrivano da Napoli e più precisamente dalla periferia, nel quartiere Fuorigrotta dove si sarebbe verificata quella che al momento è stata definita essere una sparatoria.

Carabinieri e 118 sul luogo: morto un 77enne

Diversi i colpi d’arma da fuoco che sono stati rivolti contro un uomo il quale, dopo essere stato colpito più volte, si è accasciato a terra ormai in fin di vita. La segnalazione alle autorità è giunta da parte di quei pochi passanti che si trovavano in strada e che sentiti i colpi d’arma da fuoco si sono dati alla fuga immediata per proteggersi dal pericolo. Si potrebbe trattare di un agguato ancora da definire: l’uomo deceduto, un 77enne, sarebbe un volto noto ai Carabinieri per alcuni precedenti e al momento sono giunti sul luogo anche gli uomini dell’Arma del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli per tutti i rilievi del caso che potrebbero portare alla risoluzione di quanto accaduto annessa la cattura del o dei presunti omicida.