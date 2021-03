Ricomincia la settimana e riparte l’appuntamento quotidiano con Uomini e Donne, il Dating Show di Maria De Filippi. Oggi, 15 marzo, andrà in onda sia la versione classica che quella del torno over, mostrando numerosissimi sviluppi tra gli intrecci amorosi del programma.

A rendere partecipi gli spettatori di cosa sta per accadere a Uomini e Donne è il blog Il Vicolo delle News, che punta l’attenzione su ciò che accadrà, in particolare, ad alcuni dei protagonisti del dating show. In primis verrà posta attenzione alle vicissitudini di Gemma Galgani, che sembra non essere destinata a trovare l’amore all’interno del programma.

Ci sarà infatti un confronto tra la Dama e Cataldo, che verrà eliminato dal programma. Gemma godrà comunque di un momento molto “hot”, in quanto sfilerà vestita da Charlize Theron nella celeberrima pubblicità del profumo J’Adore di Dior.

Gemma cade, sangue sulle gambe: paura in studio

Il Vicolo delle News fa anche sapere che nella registrazione fatta lo scorso venerdì 12 marzo Gemma Galgani sarebbe stata protagonista anche di un incidente che potrebbe preoccupare i fan: pare infatti che, entrando in studio sulle note di Vola Vola l’Ape maya, la dama sia rovinosamente caduta e, una volta rialzatasi, tutti siano rimasti colpiti nel vedere che le sue ginocchia sanguinavano copiosamente.

Benché il fatto che si fosse alzata abbia rassicurato i presenti in studio che non poteva essere nulla di particolarmente grave, Gemma sarebbe stata medicata subito.

Gemma e Maurizio: momenti di tensione

Dopo questa scena di breve e leggera tensione, l’attenzione si sarebbe spostata, nella registrazione, su Maurizio, con cui Gemma sarebbe uscita (o meglio, i due avrebbero avuto un incontro a casa). Maurizio avrebbe raccontato di una serata piacevole, anche se priva di passioni cocenti: una cena, qualche chiacchiera ed un bacio a stampo.

A quel punto gli opinionisti cominciano a dubitare dei sentimenti di Maurizio tanto che lui, sentendosi in una posizione critica, decide di abbandonare il programma.