Uomini e Donne è fatto non solo di persone che vivono la puntata e le esterne, ma anche delle segnalazioni che arrivano dal mondo reale, oltre la trasmissione. Roberto Di Silvestri, ormai ex Cavaliere del programma di Maria De Filippi, è stato costretto a lasciare dopo che sono venuti a galla alcuni video e audio che lo mostrano come fidanzato con un’altra donna.

Roberto Di Silvestri: scoperchiato il vaso a Uomini e Donne

In onda ci finisce un videomessaggio mandato proprio da Roberto Di Silvestri a una donna. Lo scenario è quello dei camerini di Uomini e Donne dove le dice: “Mi manchi“. La seconda “prova” è un altro messaggio dal contenuto difficilmente male interpretabile: “Hai un carattere troppo spigoloso, amore, Fidati di me.

Però ti amo“. Poi un nuovo audio, questa volta per sancire la rottura del rapporto con questa donna esterna alle dinamiche del programma.

La risposta di Roberto Di Silvestri

La risposta di Roberto Di Silvestri, coma capita spesso ormai, arriva via Instagram: “Oggi ho deciso di mettere ancora una volta la faccia.

Lo scopo di questo atto, che potrebbe sembrare provocatorio, è solo la dimostrazione del fatto che, quando sbaglio, chiedo scusa e lo faccio guardando negli occhi tutti“.

Roberto entra poi nel merito della questione:

“Le cose però, non sono andate totalmente per come sono state viste, capisco poi, sia più facile credere a ciò che appare, senza farsi troppe domande. La signora in questione, non ha avuto NESSUNA STORIA CON ME. Ci siamo visti 2 volte, la prima con i nostri bambini, in amicizia assoluta, la seconda volta, sono stato molto chiaro su quello che sarebbe stato il nostro NON RAPPORTO“. E ancora: “Ero in trasmissione, avevo capito di aver sbagliato grossolanamente ed ho cercato di rimediare in maniera infantile, tentando di tener sotto controllo una situazione che sapevo, presto mi sarebbe sfuggita di mano“, rivela.

“La signora, una donna colta di 46 anni con 2 bimbi, ha probabilmente ceduto al carisma di un cretino, confessandomi il proprio amore, appena solo dopo 12 ore dalla conoscenza. Il cretino poi, dopo la prima segnalazione (sapevo benissimo fosse stata lei stessa), ha tentato di tener buona la situazione, facendo le stupidaggini che ieri avete visto, al solo scopo di non rovinare ciò che stava nascendo con la donna in trasmissione“, tenta di spiegarsi ancora l’ex cavaliere. “Errore grandissimo, del quale pago lo scotto, ed è giusto sia così….

vorrei però precisare alcune cose, che non sono sicuramente delle giustificazioni del mio stupido comportamento“, spiega.

Poi conclude: “Vorrei specificare che non ho mai avuto intenzione di prendere in giro nessuna donna, creatura che venero da 43 anni, avendo anche una bimba di 13 anni, non potevo però neanche immaginare, di folgorare a tal punto, una donna di 46 anni( non una bimba di 15)che esercita una professione di tutto rispetto, con 2 bimbi piccoli che cresce in egregia maniera. Ergo, chiedo scusa a voi, chiedo scusa alla redazione“.