Vera Gemma è nota fin dal principio per essere una figlia d’arte: suo padre era infatti il noto attore Giuliano Gemma. Vera muove i suoi primi passi nel mondo del cinema fin da giovanissima e nel 2020 partecipa a Pechino Exspress, in coppia con l’amica Asia Argento.

Tra poco approderà in Honduras per prendere parte alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi 2021.

Vera Gemma: Giuliano Gemma e la morte in un incidente

Vera Gemma nasce a Roma il 4 luglio 1970 sotto il segno del Cancro. Il padre, Giuliano Gemma era considerato il pistolero più famoso e amato dei western italiani. Giuliano Gemma raggiunge il successo con Una pistola per Ringo nel 1965 e nella sua carriera conta un centinaio di partecipazioni cinematografiche.

Sempre Gemma ottenne poi anche importanti riconoscimenti tra cui il David di Donatello, il Globo d’oro, il Nastro d’argento e tre volte il Premio De Sica. Un successo strepitoso che ha però trovato un drammatico epilogo: Giuliano Gemma è morto infatti nel 2013 vittima di un tragico incidente stradale. La madre di Vera, Natalia Roberti, è invece scomparsa nel 1995 dopo una lunga malattia.

Vera Gemma è cresciuta a Roma, circondata dall’affetto dei genitori e della sorella maggiore, Giuliana.

La realtà del quartiere di Trastevere però le stava stretta, così, dopo aver vissuto per un periodo a Parigi, nel 2008, Vera si è trasferita a Los Angeles.

Carriera sulle orme del padre

Era il 1978 quando Vera Gemma prende parte al film Il grande attacco. Condividendo con il padre Giuliano la passione per la settima arte, Vera fa il suo debutto come attrice poi nel 1996 recitando nel film La Sindrome di Stendhal di Dario Argento. In questa occasione conosce Asia Argento, con la quale stringe una sincera e duratura amicizia. Tra le partecipazioni di maggior successo si ricordano Ladri di Cinema, Il cartaio, Stressati, E insieme vivremo tutte le stagioni.

Negli stessi anni recita anche nella popolare fiction di Rai 2, Le ragazze di Piazza di Spagna, interpretando il ruolo di Debora. Nel 2000 è con Asia Argento in Scarlet Diva. L’ultima apparizione cinematografica di Vera Gemma è in The card Player di Dario Argento nel 2004. Si è poi dedicata alla realizzazione di un documentario sul padre Giuliano Gemma, intitolato Un italiano nel Mondo che è stato presentato al Festival internazionale del film di Roma nel 2018.

Scrittrice e appassionata di circo

Vera Gemma è anche una scrittrice: ha infatti pubblicato due libri, una sua autobiografia intitolata Le bambine cattive diventano cieche e Latin lover, un thriller.

La passione per la settima arte non è nemmeno la sola che Gemma condivideva con il padre: dal lui eredita infatti anche quella per il circo.

Vera stessa racconta in un’intervista a Circo.it: “Ho iniziato da piccolissima con papà a frequentare i circhi ” e ricorda le giornate passate al circo ad assistere agli spettacoli e a interagire con gli animali. Quando le viene chiesto da dove venisse la passione circense di suo padre Giuliano, Vera risponde: “Lui veniva dallo sport, ha praticato il nuoto, l’equitazione, lo sci, il paracadutismo.

Quindi è stato sicuramente affascinato dalle grandi doti atletiche, che per lui erano di vitale importanza, che ha visto negli artisti del circo”.

Vita privata: un matrimonio, un figlio e un fidanzato

Vera Gemma nel 2001 ha sposato Jamil, un ex campione di Kung-Fu che aveva conosciuto a Parigi ma la coppia si è separata dopo pochi anni. A Los Angeles Vera ha poi conosciuto un musicista jazz di nome Henry Harris dal quale avrebbe avuto un figlio, Maximus Giuliano. Le informazioni sulla loro storia d’amore sono scarne e non sembra che i due si frequentino: Vera Gemma si sarebbe allontanata dall’ex e ad oggi sarebbe fidanzata con un ragazzo di 22 anni, un produttore musicale, di nome Jeda.

Nei reality tra Pechino Exspress e l’Isola dei Famosi

Nel 2005 Vera Gemma fa la sua prima esperienza come concorrente di un reality partecipando allo show di Carlo Conti Ritorno al presente. Nel 2020 è in coppia con l’amica Asia Argento come “Figlie d’arte” a Pechino Express. La compagna d’avventure Asia però, dopo un incidente che le costa una frattura, obbliga la coppia a ritirarsi dal gioco.

Vera Gemma però, non disposta ad porre fine anche alla sua avventura, forma una nuova coppia con Gennaro Lillio. Ora la Gemma sarà tra i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2021, il reality condotto da Ilary Blasi che andrà in onda questa sera 15 marzo su Canale 5.