Nata a Bologna il 17 Maggio 1994, Elettra Lamborghini è una delle influencer italiane più famose su instagram. È figlia di Luisa Peterlongo e Tonino Lamborghini ed è nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’azienda automobilistica di lusso che porta il suo cognome.

Ma qual è stato il percorso verso il successo della frizzante Elettra?

Le prime apparizioni in tv

Elettra fa la sua prima comparsa sul piccolo schermo nel 2015, in una puntata del Chiambretti Night, riscuotendo subito un grande successo. Nel 2016, infatti, prende parte a Super Shore (trasmesso in Spagna ed America Latina) ed è una delle protagoniste del docu-reality di MTV Riccanza.

La sua partecipazione a questi programmi solidifica definitivamente la sua crescente popolarità, tanto che nel 2017 prende parte al famoso reality show britannico Geordie Shore.

La carriera musicale

La carriera di Elettra, tuttavia, non si ferma alle varie comparsate in televisione. Nel 2017, infatti, collabora con Gué Pequeno e Sfera Ebbasta al singolo Lamborghini RMX. L’anno successivo il suo primo singolo Pem Pem si aggiudica 2 dischi di platino, catapultando Elettra nel panorama musicale. Nel Settembre dello stesso anno esce il suo secondo singolo Mala, che riscuote un grandissimo successo.



Nel 2019 partecipa alla sesta edizione di The Voice of Italy in veste di coach. Il 14 Giugno dello stesso anno esce sotto Universal Musica Group il suo primo disco “Twerking Queen”.

Nel 2020 si posiziona 21esima al Festival di Sanremo con il pezzo Musica (e il resto scompare).

Il suo ultimo lavoro è stato il singolo La Isla, cantato con Giusy Ferreri.

Elettra Lamborghini e Afrojack, sposati dal 2020

Elettra si è sposata nel Settembre del 2020 con il dj olandese Nick Van De Wall, in arte Afrojack. I due trascorrono parecchio tempo separati, perché lei lavora in Italia e lui in Belgio.

Tuttavia stanno cercando di trovare una sistemazione per andare a vivere insieme (da alcune storie di instagram sembra che abbiano scelto una villa fuori città qui in Italia).