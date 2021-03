Arrivano delle dichiarazioni di Guendalina Tavassi a margine della notizia che la riguardava personalmente: la separazione dal marito Umberto D’Aponte dopo anni di convivenza e un matrimonio celebrato nel 2013. L’ex del Grande Fratello, Guendalina Tavassi, a distanza di giorni ha voluto spiegare ai suoi follower su Instagram i motivi che l’hanno spinta ad allontanarsi dal compagno e padre dei suoi 2 figli.

Guendalina Tavassi e la separazione dal marito

È un amore giunto al capolinea quello tra l’ex del Grande Fratello, Guendalina Tavassi e l’ormai ex Umberto D’Aponte, imprenditore napoletano. Così qualche giorno fa la Tavassi aveva commentato la sua separazione: “Siamo separati in casa da mesi“.

A decidere per la separazione sarebbe stata la showgirl, una decisione presa dopo una lunga riflessione sul rapporto tra lei e il marito che in più occasioni, anche recentemente, aveva ribadito di essere molto innamorato di lei.

Le cause della separazione dal marito: le parole della Tavassi su Instagram

Sempre la Tavassi è ora intervenuta, sempre via Instagram come riporta Il Corriere della Sera, per aggiungere dei dettagli sulla separazione dal compagno: “Avrò i mieti motivi per aver fatto questa scelta.

Vi ho detto che sono anni che succedono episodi per i quali si fa pace. Poi si litiga – ha dichiarato la showgirl – Si arriva ad un punto che perdi fiducia, stima e tante altre cose. Come padre è perfetto. Come amico è straordinario. Come complice altrettanto. Ma per il resto, per quanto mi riguarda, non ci troviamo!”.

Molteplici i tentativi da parte della Tavassi e del marito per mantenere vivo il rapporto, come lei stessa dichiara: “Ci abbiamo riprovato fino a pochissimo tempo fa ma non dormivamo più insieme a causa di un episodio che non ho mandato giù… Ad un certo punto se alcune situazioni perseverano si prende anche una decisione definitiva!”, ha concluso.

Guendalina Tavassi e quei video hot

La showgirl romana ha poi fatto chiarezza su quei video hot che erano illecitamente circolati in rete, video intimi della Tavassi inviati al marito e poi divulgati dopo un attacco da parte di alcuni ignoti hackers. “Quando si è costruita una famiglia e ci sono anni di matrimonio si prova a fare di tutto per recuperare. Tornavamo assieme. Si faceva quello che fanno tutte le coppie (non devo entrare nei dettagli vero?). Si alimentava il rapporto con i video di cui tanto si è parlato – ha aggiunto la Tavassi – E pensate che mica ci sono stati solo quelli… tanti altri fortunatamente sono stati cancellati in tempo”.