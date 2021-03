Continuano le riprese in quel di Milano della nuova pellicola di Ridley Scott, House of Gucci. Il film, che uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 24 novembre, racconta la storia della celebre maison fiorentina.

Spetterà a Lady Gaga interpretare la moglie di Maurizio Gucci, Patrizia Reggiani. Proprio quest’ultima però non avrebbe nascosto di aver trovato poco appropriato il recente comportamento dell’attrice nei suoi confronti.

Patrizia Reggiani e il mancato incontro con Lady Gaga: “Buon senso e rispetto“

“La signora Reggiani è onorata che a interpretarla sia una attrice del calibro di Lady Gaga, però si aspettava che sarebbe andata a conoscere la donna che interpreta sul set”, ha dichiarato l’avvocato della Reggiani, Daniele Pizzi a Telelombardia.

“Decine di camion della produzione del film hanno invaso Milano. Via Palestro, la Statale e ora anche Monte Napoleone. E lei non ne sa nulla, non ha ricevuto nessun tipo di contatto da parte della produzione”, ha continuato Pizzi.

L’ex moglie dello stilista Maurizio Gucci non ha tenuto nascosto il suo disappunto, scagliandosi contro la cantante: “Sono alquanto infastidita dal fatto che Lady Gaga mi stia interpretando nel nuovo film di Ridley Scott senza neppure avere avuto l’accortezza e la sensibilità di venire ad incontrarmi – ha dichiarato la Reggiani all’Ansa – Non è per una questione economica, dal film non prenderò un solo centesimo, ma di buon senso e rispetto”, ha poi concluso la Reggiani che ha chiuso ogni conto con la giustizia dopo essere stata condannata a 26 anni di carcere, cui 17 trascorsi in galera, per aver commissionato l’omicidio del marito, una tragedia che sconvolse ai tempi la “Milano bene”.

House of Gucci, l’omicidio che sconvolse la “Milano bene”

La pellicola girata in questi giorni per le principali vie di Milano ripercorre la storia della celebre famiglia toscana, incentrandosi sull’episodio di cronaca che ha visto protagonista Patrizia Reggiani, moglie dell’allora presidente Maurizio Gucci.

Furono, secondo quanto emerse dalle indagini durante anni, i forti rancori nutriti dalla Reggiani dopo la separazione da Gucci a scatenare in lei l’idea di commissionare il suo omicidio avvenuto il 27 marzo del 1993.

Un cast “stellare” per House of Gucci: Gaga, Al Pacino e Jared Leto

Tra i protagonisti del nuovo capolavoro di Ridley Scott, oltre alla già citata Lady Gaga, rientrano anche Adam Driver che interpreta Maurizio Gucci; Jeremy Irons nel ruolo di Rodolfo Gucci; Al Pacino che sarà Aldo Gucci; Jared Leto nel ruolo di Paolo Gucci e Camille Cottin nel ruolo di Paola Franchi.

Le riprese sono iniziate i primi di febbraio a Roma e sono proseguite in Valle D’Aosta. Attualmente la troupe si è spostata temporaneamente nel centro di Milano e nell’agenda sembra che la prossima tappa fissata sia Firenze.